Santiago Monroy, el biólogo colombiano que conquistó Londres con una fotografía del oso andino

En entrevista con El Radar, de Blu Radio, el fotógrafo y biólogo colombiano Santiago Monroy habló sobre por qué fue reconocido por el Museo de Historia Natural de Londres en el prestigioso concurso Wildlife Photographer of the Year, una de las competencias más importantes del mundo en fotografía de vida silvestre.

Su obra, un retrato íntimo de un oso andino captado en su hábitat natural cerca de Bogotá, fue seleccionada entre más de 60.000 imágenes provenientes de 95 países, destacándose entre las cinco mejores de la categoría “Retrato de animales”.

“Fui seleccionado como una de las mejores 100 fotografías dentro de más de 60.300 fotos. Quedé como altamente elogiado en la categoría de retratos de animales”, explicó Monroy en diálogo con Azul Radio. La imagen ganadora fue tomada en la Reserva Natural Ecopalacio, ubicada a unos 30 kilómetros de Bogotá, dentro de la zona de amortiguación del Parque Nacional Chingaza. En este ecosistema de bosque altoandino, Monroy instaló un sistema de cámaras trampa que le permitió captar al oso andino en plena libertad.

“Logré capturar un oso andino en su ecosistema, saliendo de la oscuridad. Las condiciones del ambiente, la lluvia y la neblina crearon una textura muy especial. Conseguí un retrato potente que conecta con quien lo mira”, relató.



La técnica detrás de la imagen

Para obtener la fotografía, Monroy usó un sensor infrarrojo que activa la cámara automáticamente al detectar movimiento, una tecnología que evita la intervención humana directa y garantiza la naturalidad del comportamiento animal.

“No es cuestión de suerte únicamente; hay que conocer la especie y entender su entorno. La cámara permanece instalada semanas, y cuando el animal pasa, el sensor activa el disparo. Así logramos retratar su esencia sin perturbarlo”, explicó el fotógrafo. Esta metodología, cada vez más empleada por biólogos y conservacionistas, combina el rigor científico con la sensibilidad artística. En palabras de Monroy, “el ecosistema pintó mi imagen”, refiriéndose al efecto visual que la humedad generó sobre el lente, aportando una atmósfera difusa que realza la fuerza del retrato.



Entre la biología y la fotografía

Además de fotógrafo, Monroy es biólogo especializado en zoología y conservación, formación que ha sido clave en su trabajo visual. Desde su experiencia, utiliza la cámara no solo para documentar la fauna, sino para generar conciencia ambiental y conectar a las personas con la biodiversidad colombiana.



“Entendí que con la fotografía podía enviar mensajes de conservación muy contundentes. Mi propósito es que quienes viven en la ciudad comprendan la riqueza natural que nos rodea”, afirmó. Durante la pandemia, el colombiano consolidó su archivo fotográfico y comenzó a experimentar con el arte visual como herramienta de divulgación científica. Su obra busca visibilizar especies amenazadas y fortalecer el vínculo entre comunidades rurales y ecosistemas.

“La conservación es con la gente del territorio: campesinos, pescadores, incluso cazadores. Ellos conocen el bosque mejor que nadie”, subrayó. El reconocimiento en Londres marca un punto culminante en su carrera, pero también una plataforma para seguir promoviendo la protección del oso andino, símbolo de los ecosistemas altoandinos.

“Estar aquí en Londres es como estar en los Premios Óscar de la fotografía. Espero que esta imagen despierte curiosidad por los bosques que nos rodean y el país maravilloso que compartimos”, concluyó Monroy.

Vea la entrevista completa acá: