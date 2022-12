Santos aplaude “avances significativos en justicia y fin del conflicto”

El presidente Juan Manuel Santos informó que al término de la ronda número 40 del proceso de paz en La Habana, se han logrado avances significativos en los temas de justicia y fin del conflicto.

Publicidad

Durante la presentación del balance de la gira ‘Estamos Cumpliendo’, que se realizó este lunes en la Casa de Nariño y a lo largo de la cual se evaluaron las metas y logros de la gestión del Gobierno Nacional, el Mandatario dijo que en las últimas semanas del proceso de paz se ha avanzado muchísimo paz que en los últimos seis meses y el último año.

“En la paz vamos bien. Ayer llegaron los negociadores de esta ronda número 40. Lo que me informaron anoche, que me van a informar con más detalle esta tarde, es que en estas dos o tres semanas, se ha avanzado mucho más de lo que se ha avanzado casi que en los últimos seis meses, en el último año. ¿En qué temas? En el tema de la justicia y en el tema del fin del conflicto”, sostuvo.

Publicidad

Agregó que “en el tema del cese bilateral y definitivo y de cómo se van a desarmar, en ambos frentes se ha venido avanzando muy positivamente”.

Publicidad

El jefe de Estado reiteró que lo que se está negociando en La Habana debe llenar a los colombianos de entusiasmo, por los inmensos beneficios que traerá la paz al país.

“Lo que quiero repetirles a ustedes hoy es que ese puerto de destino en materia de paz es un puerto de destino maravilloso. Y reiterarles: no hay una coma, no hay un punto, no hay un adjetivo en lo que se ha venido acordando y lo que se va a acordar que dé motivo de preocupación a ningún colombiano. Todo lo contrario: lo que debe llenar a los colombianos es de entusiasmo, por los inmensos beneficios que traería el proceso el proceso de paz”, recalcó.

Publicidad

El presidente Santos recordó los casos de Sudáfrica, Angola, Sierra Leona y Perú, donde después de firmarse la paz los indicadores económicos se dispararon. “El crecimiento en Angola se subió al 17 por ciento, la inversión extranjera en Sudáfrica se multiplicó por 12 y así sucesivamente”, adujo.

Publicidad

El mandatario hizo referencia a “lo que podría suceder en Colombia simplemente con convertirnos en un país normal, un país sin conflicto armado interno”, porque –añadió– “hoy muchos empresarios dejan de venir a Colombia solamente porque estamos en la lista de países con conflicto armado”.

“No vienen estudiantes de Estados Unidos a estudiar a nuestras universidades, a la Universidad de los Andes, a la Universidad Nacional o a la Universidad del Norte, porque somos un país con conflicto armado. Eso lo dice todo”, señaló.

Publicidad

El presidente Santos consideró que quitarnos semejante freno a nuestro desarrollo es algo muy importante. “Qué bueno que estamos avanzando en esta dirección. Todos estos indicadores, todo lo que hemos logrado, lo podemos multiplicar, porque con paz lograremos muchísimo más”, puntualizó el Jefe de Estado.

Publicidad

Escuche también:

Publicidad