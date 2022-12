Santos asegura que renovará el equipo negociador con el ELN

El exministro Juan Camilo Restrepo dijo que le pidió al presidente que lo releve de su puesto porque considera que su "ciclo al frente del equipo negociador con el ELN se está cerrando".



El presidente Juan Manuel Santos anunció que renovará el equipo negociador en los diálogos con la guerrilla del ELN, incluido el jefe de la delegación, Juan Camilo Restrepo, quien que dejará el cargo.



Santos se refirió al asunto horas después de que Restrepo manifestara que renuncia al puesto de jefe negociador de los diálogos que desde febrero pasado se llevan a cabo en Quito y cuyo principal logro hasta ahora es un alto el fuego bilateral en vigor hasta el próximo 9 de enero.



"Vamos a renovar el equipo y a continuar el proceso con el ELN, para ver si podemos reanudar el cese al fuego y continuar con la negociación de la agenda que ya tenemos establecida", dijo Santos en la entrega del Premio Nacional de Alta Gerencia que se realizó en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.



Al referirse a los avances de las negociaciones de paz entre su Gobierno y la guerrilla del ELN, el mandatario sostuvo que Restrepo ya le había anunciado que renunciaría al cargo.



Me había dicho ya hace mucho tiempo que, por razones personales, por necesidades de la familia, él tenía que retirarse al final de año, al final de este ciclo que terminó el viernes pasado", precisó el jefe de Estado.



Santos manifestó que tras la conclusión de un nuevo ciclo de conversaciones, el pasado 1 de diciembre, es necesario "negociar, de aquí al 9 de enero, la prolongación del cese al fuego bilateral".



"De manera que ese relevo de ese equipo no significa que no continúe el proceso. Todo lo contrario", agregó. EFE