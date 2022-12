Santos confía que este miércoles Cámara de Representantes dé trámite a la JEP

Ante las dificultades con las que se dio inició en la Cámara de Representantes la discusión del proyecto de la Justicia Especial para la Paz, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, confía que esa corporación la apruebe este miércoles.



“A la Cámara de Representantes, que ha trabajado con mucha disciplina para que ojalá hoy, lo más pronto posible, termine el trámite de la ley estatutaria que le dará vida a la Justicia Especial para la Paz que es un paso fundamental para consolidar la paz”, exhortó.



El jefe de Estado dijo que la JEP es una justicia reparativa en donde los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad van a pagar y en donde no se va a permitir impunidad.



“Parte de la pena que van a pagar los culpables es por ejemplo ayudar a desminar en vez de estar en una cárcel (…) van a estar en una zona con restricción de no poderse mover en el país. No va a ver impunidad”, explicó.



Reconoció que el Gobierno no ha sido eficaz en la pedagogía de los acuerdos, que no ha sido fácil la implementación. Sin embargo, afirmó que los avances se han visto en las zonas que fueron más golpeadas por el conflicto.



“No ha sido fácil, ha habido retrasos y demoras no lo niego y algunos errores. Se ha trabajado con esfuerzo para que la paz sea posible (…) Los avances se están viendo en las zonas donde antes había guerra”, expresó el mandatario.



Entregó cifras en torno a la sustitución de cultivos ilícitos, sobre lo cual dijo que más de 124 mil familias quieren acogerse al programa y que más de 54 mil se han vinculado y que tienen más de 40 mil hectáreas de coca.



Sostuvo que 220 mil hectáreas de tierras han sido restituidas y que están en manos de jueces que deben fallar: “Se han establecido procedimientos para que en 12 meses se pueda realizar el proceso de restitución”.



Insistió que el acuerdo pactado en el Teatro Colón es irreversible y que el Gobierno que llegué en agosto de 2018 no podrá echarlos para atrás porque la propia Corte Constitucional dijo que en los próximos tres periodos presidenciales no se pueden expedir leyes que vayan en contra de lo acordado.