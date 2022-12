Santos confirmó en el cargo a vicecanciller Echeverri pese a que pedían su renuncia

Blu Radio consultó al vicecanciller Francisco Echeverri quien aseguró que el presidente Juan Manuel Santos lo confirmó en el cargo hasta que finalice su gobierno.



La canciller María Ángela Holguín había pedido la renuncia al viceministro de relaciones multilaterales, Francisco Echeverri, quien se posesionó en el cargo el 4 de febrero de 2015.



Fuentes oficiales confirmaron que la Cancillería le había ofrecido la embajada en Ecuador, cargo que finalmente no aceptó.



"Yo he pedido aplazamientos de mi salida al exterior, ese aplazamiento todavía está vigente, yo tengo unas situaciones familiares que no me permiten salir del país en estos momentos. Sería una situación muy gravosa por un tema familiar entonces para mí la confirmación del señor presidente fue una bendición”, dijo el funcionario.



