Santos habla de Marcha por la paz, diálogos y visita del papa

En entrevista con Blu Radio, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se refirió al proceso de paz y diversos temas de la actualidad nacional, como la anunciada visita del papa Francisco a Colombia en 2016, las 45 preguntas del procurador Ordóñez sobre los diálogos en La Habana, Cuba, la Marcha por la paz, entre otros temas.

Todos tienen sus razones para marchar; yo marcho por la paz: Santos

En primer lugar, el presidente Santos dijo que este jueves marchará por la paz y las víctimas, independiente de las razones que los organizadores de la Marcha por la paz tengan.

“Yo marcho por la paz y las víctimas, otros marcharán por la paz y una Constituyente, otros marcharán por el cese al fuego al bilateral ya. Todos tienen sus motivos, pero que bueno que todos tengan sus motivos para marchar”, dijo.

Además, dijo que este país necesita “símbolos y causas que nos unan” y celebró que hasta sectores de oposición estén unidos al Gobierno con el tema de la paz, como es el caso del Polo Democrático.

El presidente Santos también aseguró que en el proceso de paz la justicia transicional exige que los derechos de las víctimas se respeten.

“Es exactamente la carta del secretario del Vaticano menciona y por eso llevamos a las víctimas a La Habana. Qué mejor que escucharlas”, indicó.

El papa siempre ha sido un gran soporte para diálogos: Santos

Por otro lado, dijo que el papa Francisco hasta el momento lo único que ha manifestado es su intención de visitar al país y que por lo tanto, cualquier planteamiento que se haga ahora sobre su visita no tiene ningún sentido.

Sin embargo, el mandatario aseguró que el papa siempre “ha sido un gran soporte para el proceso de paz”.

“Siempre que me he reunido con él me ha dicho ‘persevere, continúe siga buscando esa paz que tanto necesita su país’. Por eso cuando venga tengo que agradecerle ese apoyo que ojalá mantenga”, dijo el presidente.

Santos indicó que no está politizando la visita del Sumo Pontífice pues lo único que ha hecho es “celebrar la visita a Colombia”.

“¿Qué tiene que ver la venida del papa con una politización? Hay que preguntarle al Centro Democrático por qué dice eso, si lo está diciendo. Estamos llegando a una situación esquizofrénica que hasta la visita del papa le están dando este tipo de situaciones”, dijo al responder a versiones que indican que la visita de Francisco se deba a temas de contratos.

Santos no responderá directamente preguntas del procurador Ordóñez

El mandatario también manifestó que las preguntas publicadas por el procurador Alejandro Ordóñez corresponden a los interrogantes que tienen los colombianos y que por esta razón crearán una página web para responder a las inquietudes que tienen los colombianos sobre los diálogos y que por eso “no va a haber una respuesta particular”.

Por esta razón el presidente señaló que no responderá ni directa ni indirectamente preguntas sobre su “pelea” con el jefe del Ministerio Público porque quiere “que ese capítulo quede totalmente cerrado”.

“No vale la pena continuar en ese rifirrafe entre el procurador y el presidente. Eso no le conviene a nadie”, dijo.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, publicó las 45 preguntas sobre el proceso de paz que le formuló el pasado 13 de marzo al presidente Juan Manuel Santos.

Con esta publicación Ordóñez rompió la confidencialidad del encuentro que sostuvieron en la Casa de Nariño, "preocupado", según dijo, por el silencio del jefe de Estado y "sorprendido" por los señalamientos que le ha hecho, según un comunicado de la Procuraduría.

No hay evidencias de bienes de las Farc en el exterior: Santos

De igual forma, indicó que de ser cierto que las Farc tienen tierras que han sido robadas a campesinos, se expropiarán para reparar a las víctimas.

“Si hay tierras que han sido adquiridas despojando a sus verdaderos dueños, pues esas tierras se van a expropiar y se van a incluir para distribuírselas campesinos”, dijo.

Además, Santos manifestó no hay evidencias de bienes de las Farc en el exterior, con base a los informes de inteligencia militar.

Respecto a las negociaciones con el ELN, el presidente Juan Manuel Santos dijo que se acordó con el grupo guerrillero que se respetará el acuerdo de confidencialidad al que se llegó.

“No le podía decir nada porque estaría rompiendo ese compromiso de confidencialidad”, indicó.

Santos espera informe para decidir si prorroga o no cese de bombardeos a Farc

Dijo también que está esperando un informe de las Fuerzas Militares para decidir si prorroga o no el cese de bombardeos a las Farc, plazo que se vence este viernes.

“Estoy esperando un informe que me están elaborando las fuerzas armadas. Apenas lo reciba y lo a analice tomaré la decisión de prorrogar o no el cese de bombardeos a las Farc”, dijo.

Agregó que con base en esas recomendaciones tomará la decisión y que sí le dicen que las Farc han cumplido la tregua se prorrogará por un mes más.

El pasado 10 de marzo, Santos anunció que dio la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Armadas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las Farc durante un mes, con el objeto de fomentar el desescalamiento del conflicto.

No se puede legislar pensando en Vargas Lleras: presidente Santos

Al preguntarle por las escaramuzas que hay en el Congreso para frenar la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras, el presidente Juan Manuel Santos indicó en Mañanas BLU que se deben pensar en las próximas generaciones.

“No pueden legislar ni en nombre propio ni por la coyuntura. Yo soy de la idea que no se puede legislar pensando en el nombre de Germán Vargas. Con ese criterio, yo pensaría que el mismo racero que se le aplica a cualquier ministro se le debe aplicar al vicepresidente”, dijo.

En ese sentido, agregó que si los ministros se lucen los que se benefician son los colombianos y que una posible candidatura no puede cortar las alas a la buena gestión de los funcionarios públicos.