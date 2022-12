Santos lanza créditos estudiantiles del 100 % sin codeudor ni tasas de interés

El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Gina Parody, anunciaron este jueves una nueva línea de créditos para que miles de jóvenes de escasos recursos puedan estudiar.



Se trata de créditos estudiantiles sin codeudor para quienes saquen más de 310 puntos en el Icfes y estén en estratos 1, 2 y 3, “para evitar que estudiantes se sometan al llamado ‘gota a gota’”, dijo el presidente Santos. (Lea también: Estudiantes de altos estratos se estarían “colando” en becas del Icetex )



Los nuevos créditos llamados Icetex Tú Eliges, cubren el 100 por ciento de la matrícula estudiantil y además cuentan con el beneficio de no pagar nada mientras estudian, sino solo cuando consigan trabajo y sean profesionales.



El jefe de Estado aseguró que estos préstamos tendrán cero tasas de interés. (Lea también: Icetex exonerará deudas a personas con incapacidad laboral del 50% en adelante )



“Para los de menos recursos seguimos entregando subsidios de mantenimiento y condonado el 25 por ciento de la deuda si se gradúan”, finalizó el mandatario.



Modalidades de la línea de crédito ‘Tú Eliges’



Pago del 0% durante la carrera: esta línea está dirigida a jóvenes estrato 1, 2 y 3, se priorizará a través del corte Sisben y el puntaje de la Prueba Saber 11 será de 310. Durante la carrera el estudiante no pagará el valor de la matrícula. Para quienes no puedan tener codeudor, con un pago adicional del 2% al valor total de la matrícula, el ICETEX mediante un fondo de garantías podrá hacer las veces. El beneficiario podrá realizar el pago del crédito un año después de finalizar sus estudios y en el doble tiempo de la duración de su programa académico.

Publicidad

Pago del 10% durante la carrera: dirigida a jóvenes estrato 1, 2 y 3, se priorizará a través del corte Sisben y el puntaje de la Prueba Saber 11 será de 300. Durante la carrera el estudiante pagará el 10% de la matrícula. Para quienes no puedan tener codeudor, con un pago adicional del 2% al valor total de la matrícula, el ICETEX mediante un fondo de garantías podrá hacer las veces. El beneficiario podrá realizar el pago del crédito un año después de finalizar sus estudios y en el doble tiempo de la duración de su programa académico.

Pago del 25% durante la carrera: dirigida a jóvenes estrato 1, 2 y 3, se priorizará a través del corte Sisben y el puntaje de la Prueba Saber 11 será de 280. Durante la carrera el estudiante pagará el 25% de la matrícula. Para quienes no puedan tener codeudor, con un pago adicional del 2% al valor total de la matrícula, el ICETEX mediante un fondo de garantías podrá hacer las veces. El beneficiario podrá realizar el pago del crédito un año después de finalizar sus estudios y durante el doble tiempo de la duración de su programa académico.

Publicidad

Pago del 50% durante la carrera: dirigida a todos los jóvenes colombianos. Se tendrá en cuenta el puntaje de la Prueba Saber 11 que deberá ser igual o superior a 280. Durante la carrera el estudiante pagará el 50% de la matrícula. El beneficiario realizará el pago del crédito después de graduarse en el mismo número de años que tomo el desarrollo de su carrera.

Publicidad

Pago del 100% durante la carrera: dirigida a todos los jóvenes colombianos. Se tendrá en cuenta el puntaje de la Prueba Saber 11 que deberá ser igual o superior a 280. Durante la carrera el estudiante pagará el 100% de la matrícula.

Es importante tener en cuenta que las personas que cumplan punto de corte del Sisben establecido por el Ministerio de Educación Nacional obtendrán adicionalmente los siguientes beneficios:

Publicidad

1. Condonación del 25% del crédito siempre y cuando se gradúen.

Publicidad

2. Subsidio de sostenimiento.

3. Subsidio a la tasa.

Publicidad

Crédito para posgrados

Publicidad

La nueva línea de crédito para estudio de posgrado en el país incluye financiación del 100% del valor de la matrícula, sin límite en el costo y sin deudor solidario, siempre y cuando el solicitante tenga la capacidad de responder por la obligación.

Además el porcentaje del crédito a pagar durante la época de estudios pasa del 40% al 30%.

Publicidad

“Esto quiere decir que mientras usted estudia sólo paga el 30% y el 70% restante lo paga durante el tiempo que haya durado su posgrado”, manifestó la titular de la cartera.

Publicidad

El monto de los créditos para posgrados en el exterior subirá de 16 mil dólares a 25 mil dólares y los estudiantes podrán empezar a pagar al finalizar su programa en un plazo igual al tiempo de los estudios realizados.

Para las líneas de posgrado dentro y fuera del país la suma financiada tiene un interés de pago del IPC más 10 puntos.

Publicidad

*Con información de Presidencia