Santos no respondió dudas de Ordóñez porque su deber es buscar paz: MinJusticia

El ministro de Justicia, Jorge Londoño, le expresó al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, que por una razón contemplada en la Constitución el presidente Juan Manuel Santos no respondió a las 60 preguntas formuladas por el Ministerio Público sobre el proceso de La Habana.

Londoño Indicó que el jefe de Estado no contestó al procurador porque está facultado para conseguir la paz.

"El presidente no respondió sus preguntas en virtud de un principio que es fundamental y que en la teoría del neoconstitucionalismo es aplicable: él, dentro de los principios constitucionales, es el encargado de conservar la paz", señaló.

Agregó el ministro que el mandatario "es quien debe definir cuáles son las herramientas y los caminos que nos lleven a la consecución de la paz”.

El jefe de la cartera de Justicia destacó que jamás se había consultado a los colombianos si estaban o no de acuerdo con lo pactado en unas conversaciones de paz. “La Corte Constitucional lo dijo al Presidente que no tenía la obligación de consultar a los ciudadanos. Pero él, en un acto de legitimidad y de democracia, decidió hacerlo. Y nos convoca para que a través de un plebiscito digamos sí o no a unos acuerdos que están publicados en su totalidad y a la mano de quien tenga cualquier inquietud”, precisó.

Reiteró la importancia de las conversaciones que el Gobierno y la guerrilla de las Farc sostienen en La Habana, e indicó que el proceso de paz se desarrolla en Colombia en medio de un contexto único, que no se había presentado nunca en la historia del país.

