Santos objetó leyes sobre infertilidad y protección a usuarios de servicios públicos

El presidente Juan Manuel Santos objetó las leyes "por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva" y "por medio de la cual establece normas de protección y garantías contra abusos hacia los usuarios de los servicios públicos domiciliarios".



El mandatario argumenta que los tratamientos de infertilidad para toda la población que los requiere puede llegar a costar cerca de 13 billones de pesos.



"El proyecto no dispuso una fuente adicional de recursos y desconoció los conceptos de impacto fiscal emitidos por el Ministerio de Hacienda durante el trámite legislativo", dice el informe de objeciones.



La Presidencia sostiene que es inconstitucional y viola la ley estatutaria de salud y el principio de democracia participativa.



En cuanto al proyecto de protección a usuarios Santos aseguró que se vulnera el artículo 367 de la constitución "en el caso de usuarios residenciales de los estratos a los que no se les haya eliminado los cobros por reconexión del servicio solo podrán ser aplicados cobrados cuando el costo o el valor de los mismos sea menor al consumo facturado del servicio".



También asegura que dicha frase fomenta la cultura del no pago de los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6.

Además, la Presidencia señala que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión y reinstalación y que ese proyecto no hace explícito cuál es su impacto fiscal.



