Santos ordena ascender a militares que participaron en la Operación Jaque

Durante la conmemoración de los 10 años de la Operación Jaque, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que fue injusto no ascender a los cuatro integrantes del equipo que se jugó la vida planeando el operativo de liberación.

“Me quedó un sinsabor que hoy quiero rectificar: cuatro miembros de ese maravilloso equipo no fueron después ascendidos, no sé por qué motivo, pero me pareció que no era justo y hoy quiero corregir esa injusticia”, dijo.

Publicidad

Vea aquí: Video: Así se ejecutó, paso a paso, la histórica Operación Jaque

Por eso esta misma semana, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tiene la orden de ascender al coronel Juan Carlos Rico quien pasará a ser brigadier general honorario. Así mismo, los tenientes coroneles Mauricio Solano y Wilson Halaby pasan a ser coroneles honorarios. Y el sargento Mayor William Garzón será sargento mayor de comando honorario.

Entretanto, Santos desestimó a quienes aseguran que para el éxito de la operación se compraron a los dos comandantes guerrilleros que subieron al helicóptero hace diez años.

“Es totalmente falso esas versiones que dicen que compramos a los comandantes de las Farc”, señaló.