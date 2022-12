Santos ordenó congelar extradición de narcotraficante pedido por EE.UU.

El presidente Juan Manuel Santos ordenó congelar la extradición del exjefe paramilitar Carlos Fernando Mateus Morales, alias “Paquita”, pedido por la Corte Distrital del Sur de la Florida por el delito de narcotráfico.



El gobierno colombiano indica que alias “Paquita”, quien realizaba sus operaciones ilegales en el departamento del Caquetá, “se encuentra colaborando con la justicia y cumpliendo con los requisitos impuestos”. Lea también: Alias ‘Macaco’ fue excluido de la Ley de Justicia y Paz



La resolución ejecutiva 061 de 2015 a través de la cual fue congelada la extradición, asegura que Mateus Morales está ante todo “contribuyendo efectivamente con el esclarecimiento de la verdad y el derecho a la reparación, el Gobierno Nacional considera que se están satisfaciendo los derechos de las víctimas y, con ello, el objetivo principal del proceso de transición y reconciliación nacional para que la paz perdure en el tiempo”. Lea también: Pese a otorgar libertad, verificarán si ‘Diego Vecino’ tiene procesos pendientes



El mandatario, sin embargo, aclara que la congelación de la extradición está sujeta al comportamiento del ex jefe paramilitar. “La presente resolución podrá ser revocada en caso de que el Gobierno nacional constate que el señor Carlos Fernando Mateus Morales no contribuye con el esclarecimiento de la verdad y con la reparación integral de las víctimas”, aclara la resolución.



Alias “Paquita” fue encomendado por el ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, para llevar el Bloque Central Bolívar al departamento del Caquetá y actualmente se encuentra bajo la Ley de Justicia y Paz.