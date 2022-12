Santos ordenó trabajar sin pausa para lograr acuerdo “en materia de días”

Durante su viaje a Reino Unido, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, confirmó que este viernes regresa a Colombia y el sábado se reunirá con los negociadores de paz para informarse de lo negociado con los líderes del NO.

Publicidad

Santos dijo que luego del encuentro del sábado con los negociadores, ellos viajarán a La Habana para renegociar con la guerrilla de las Farc.

Además, les ordenó que no se levanten de la mesa con las Farc “hasta que no tengan un nuevo acuerdo”.

Publicidad

“Regreso el viernes. El sábado por la mañana ya tenemos citado al jefe negociador. Me va a dar un informe sobre todo el trabajo que ha venido haciendo esta semana, lo mando a La Habana con dos negociadores más y les voy a decir, no se paran de la mesa hasta que no tengan un nuevo acuerdo”, enfatizó Santos.

Publicidad

El mandatario también dijo que dicha renegociación del acuerdo final de paz se debe dar “en materia de días”.

El presidente Santos aseguró que el tiempo es uno de los aspectos que más le preocupa porque el cese al fuego bilateral es frágil y cualquier incidente podría desatar una reacción en cadena.

Publicidad

Esa es la razón por la cual, dice él, está jugando una especie de ajedrez político para tratar de convencer al expresidente Álvaro Uribe de las bondades del acuerdo de paz.

Publicidad

"Estamos jugando a esa especie de ajedrez simultáneo: un tablero por un lado y el otro tablero por el otro. Pero tratar de buscar que confluyan brevemente y de la manera más rápida para tener un nuevo acuerdo", finalizó Santos Calderón.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-El exprocurador general de la Nación Alejandro Ordóñez dijo que el primer mandatario debe pedirle perdón a los colombianos por las declaraciones que dio en Europa.

Publicidad

-La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a Salvatore Mancuso y cuestionó la presunta permisividad social al paramilitarismo.

-El bloque Martín Caballero de las Farc reveló que dos de sus integrantes desertaron y robaron armamento y dinero además de implementos de inteligencia como lo que se cree buscan extorsionar a los habitantes Ejército y Policía los busca.

Publicidad

-Viva Colombia confirmó la ampliación de rutas nacionales y la llegada de 4 aviones más, para atender la alta demanda de pasajeros.-Las horas extra y nocturnas son uno de los principales temas en redes sociales durante este jueves.-Se cumplió una nueva fecha de la liga de Europa con participación de futbolistas de la Selección Colombia.

Publicidad

-Se registró un accidente que dejó tres personas heridas en la vía que conduce de Siberia a Cota.

-En lo que va corrido del año la Policía ha incautado más de 120 mil productos alimenticios que se vendían ilegalmente en Transmilenio, la mayoría en estado de descomposición.