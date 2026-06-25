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Blu Radio  / Nación  / Se aplaza inicio de Zona de Ubicación Temporal para integrantes del Clan del Golfo en Córdoba

Se aplaza inicio de Zona de Ubicación Temporal para integrantes del Clan del Golfo en Córdoba

La Consejería Comisionada de Paz informó que la ZUT en Tierralta, Córdoba, donde estaba prevista la llegada de cerca de 400 integrantes del Clan del Golfo, no comenzará este 25 de junio debido a que aún no se cumplen las condiciones establecidas en la ley.

Clan del Golfo
Clan del Golfo.
Foto: Suministrada
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

La oficina del consejero comisionado de paz que este 25 de junio no iniciará la Zona de Ubicación Temporal prevista en el municipio de Tierralta, Córdoba, escenario al que se esperaba el traslado gradual de cerca de 400 integrantes del Clan Del Golfo.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado, en el que se explica que la zona “no cuenta aún con las condiciones establecidas en la ley” para su puesta en marcha. Según el documento, por esa razón no será posible desarrollar la medida en la fecha prevista.

Tras una reunión encabezada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz con delegados de los países mediadores, representantes de la Conferencia Episcopal Colombiana, el Consejo Mundial de Iglesias, la Procuraduría General de la Nación, la MAPP-OEA y los equipos de trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico, las partes manifestaron sus compromisos.

Desde la delegación del gobierno nacional manifestaron permanencia y continuidad del proceso de conversaciones, además de hacer el proceso de empalme con el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Por parte de la delegación del grupo armado, se manifestó mantener la voluntad de paz y dar cumplimiento a los compromisos que fueron suscritos durante las sesiones realizadas en Doha, Qatar, en septiembre y diciembre de 2025.

Finalmente, el Gobierno expresó su reconocimiento a los países mediadores y a las demás instancias acompañantes del proceso.

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