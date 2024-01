"Se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición": presidente Petro al fiscal Barbosa

Desde el municipio de Quibdó, Chocó, en medio de la agenda presidencial por el plan Acciones por la paz y la Vida, el presidente Gustavo Petro lanzó duras acusaciones en contra de la Fiscalía y del fiscal general, Francisco Barbosa, a quien acusó de ejercer una sedición en su contra y destaca que se estaría burlando de la Constitución al tratar de investigarlo, cuando esto es sólo competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

“Lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí. Y a mí me importa un comino que me investiguen, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, que lo hace por los lados. Se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición”, señaló el mandatario.

El primer mandatario también acusó a la Fiscalía por no realizar las investigaciones correspondientes, por la muerte de 600 jóvenes afro en el Chocó, los cuales señaló que probablemente fueron asesinados por otros jóvenes afro y que ese es uno de los pasos que se deben dar en la búsqueda de la paz, apoyando la “búsqueda que las mamás aquí nos han gritado”, destacó el mandatario. Insistiendo que la Fiscalía no le da la importancia que merece esta zona del país.

El presidente Petro también aprovechó este espacio para atacar al exfiscal Néstor Humberto Martínez y al Gobierno Duque, por la administración del dinero destinado a atender la ola invernal y a la Ruta del Sol II, creando “vigencias futuras para garantizar estos pagos y que después la multinacional Odebrecht se la terminará robando”.

Otro de los anuncios importantes que generó el presidente Petro fue el de descartar una posible reelección a la Presidencia en 2026, esto después de que uno de los miembros del público gritará pidiendo que continúe su mandato durante cuatro años más. Ante esto, el mandatario colombiano pidió mesura porque eso le puede "dar un patatús más de uno", señalando a la oposición, y destacó que en este breve periodo de tiempo la importancia del Gobierno es mostrar cómo se hace el cambio.