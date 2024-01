"Se debe propender porque Sena tenga una plataforma propia": sindicato luego de fallida licitación

Después que el el Sena revocara la millonaria licitación para contratar a la empresa que pondría en operación la plataforma de aprendizaje virtual, el sindicato de la entidad, Sindesena, aseguró que la solución definitiva a los 'líos' que se generan cada cuatro años para adjudicar a una empresa la operación de este página web es que el Sena incursione y tenga una plataforma propia.

"Desde nuestra organización sindical lo que hemos evidenciado es que se debe propender porque el Sena tenga una plataforma propia y que sea soportada con los especialistas que se requieren, pero que haya una continuidad en una plataforma y cada cuatro años no estemos cambiándola y generando estas dificultades que además también generan unos costos de oportunidad que se van generando", dijo a Blu Radio Augusto García, fiscal de la Junta Nacional de Sindesena, el sindicato mayoritario del Sena.

Y es que cada cuatro años se lleva a cabo un proceso para seleccionar a un nuevo proveedor que ponga en operación esta plataforma y esto termina generando problemas tanto para los funcionarios de la entidad, como para los cientos de aprendices de la entidad.

"Esto es una disputa que se da cada cuatro años y lo que se ven perjudicados son los aprendices del Sena, porque al cambiar de plataforma, si se cambió de Blackboard a Territorium y ahora se vuelve a cambiar de Territorium a cualquiera otra, hay una fase de transición donde los efectos sobre los aprendices, la disponibilidad de la plataforma, los trabajadores, los instructores, tenemos muchísimas veces que lidiar con una plataforma que no está a punto, genera retrasos y genera desgastes y además la información no está oportuna para los aprendices y se ven muchísimas dificultades en los cambios cada cuatro años", agregó García.

Y es que esta vez la licitación fue suspendida luego de varios cuestionamientos de favorecimiento a una empresa u otra y también de los 'dardos' que lanzó la Procuraduría por presuntas irregularidades en el proceso.

"Estas licitaciones siempre han sido sujetas de escarnio público porque son muy pocos los proveedores que se pueden postular a este servicio, porque son servicios muy técnicos y requieren de entidades muy especializadas. Entonces normalmente son muy pocos los proponentes que se dan. Muchas veces las propuestas de pliegos terminan direccionados a tratar de mantener la plataforma que viene en servicio", comentó el fiscal de la Junta Nacional de Sindesena.

Para Sindesena lo que no ha permitido que esa entidad tenga una plataforma propia y que no no necesite un cambio cada cuatro años es la política o administrativa de los directores.

"Resulta que el Sena es una entidad del Estado y obviamente cada cuatro años cambia de directores de oficina. Nosotros hemos escuchado de los directores de oficina y lo vemos como un facilismo administrativo por que dicen que es mejor tercerizar porque nos evitamos la responsabilidad de algunos procesos . Nosotros que sí creemos que es falta de voluntad política y falta de decisión, porque si se emprende la tarea, el Sena tiene muy buenos ingenieros del área de sistemas, tiene un soporte, creemos también que son intereses de estar entregando contrataciones y tercerizar procesos para evitar algunas dificultades que se presentan como el manejo de personal o con el manejo de equipos desde la misma entidad", concluyó García.

