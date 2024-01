“Exigimos respuestas serias de la Dian; problemas en plataforma son una burla”, dicen importadores

Siguen las quejas por el sistema de la Dian y los problemas en su página , a los que el presidente ejecutivo de Fitac, Miguel Ángel Espinosa, tildó de una “burla”. En diálogo con Mañanas Blu dijo que, desde el 15 de noviembre de 2023, la entidad avisó de una serie actualizaciones en la plataforma de importaciones y, desde entonces, ha fallado por un tema que les aseguran son “protocolos de seguridad”.

“Lo que se nos ha dicho en el momento es que esas actualizaciones del sistema obedecen a que se están aumentando los protocolos de seguridad en toda la plataforma informática, dado unos protocolos de Microsoft, que es el proveedor de estos sistemas de seguridad y vulnerabilidad; ese es uno de los componentes del problema”, precisó.

Espinosa recalcó que, además de lo que ya conocen, “no se está dando realmente una respuesta ni una comunicación acertada a los importadores” y agentes de Aduana. En ese sentido, mencionó que el sistema que maneja la Dian es “obsoleto” para lo que hoy se necesita.

“Realmente el sector importador y el sector de comercio exterior necesita respuestas mucho más serias por parte de la entidad (Dian), necesitan un plan de contingencia, de comunicaciones por parte del director general de la Dian, de la directora de Aduana y asesores para que le den la cara al país (…) El sector ya no guanta más, pienso que esto ya es una burla”, puntualizó.

Y es que, según explicó Espinosa, es más que un inconveniente porque para cualquier proceso de importación, todo tipo de mercancía o carga, la empresa o persona “debe subir una información a ese sistema para empezar a hacer sus tramites de nacionalización”.

Miguel Ángel Espinosa aclaró que esta no es la primera vez que estas fallas se registran, pues en “el pasado también, pero no ha sido tan prolongas” como las actuales.

