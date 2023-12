“En plena Navidad, importadores han perdido $2 billones por fallas de la Dian”: Analdex

En plena temporada de Navidad y Año Nuevo los importadores colombianos han perdido unos dos billones de pesos por culpa de las fallas en los sistemas informáticos de la Dian, según Analdex.

Los problemas se originan concretamente en el módulo de importaciones. Según las compañías no salen los recibos de pagos, se duplican las operaciones sin ninguna razón, y cuando van a arreglar la información aparece que sí quedó bien la información pero reaparecen los errores una y otra vez. Eso sin mencionar que hay momentos, como hoy, en que la página se cae y simplemente no se puede entrar.

Como resultado hay represamiento en la importación de mercancía y las compañías terminan pagando bodegas e incluso otros costos logísticos que no son los usuales a un costo de 50 mil millones de pesos diarios según Analdex.

“No hay fecha, no nos dicen nada de cuándo se puede arreglar el sistema. La mayor preocupación es que si la Dian no ha podido arreglar el sistema con esta falla, ¿cómo pretenden desarrollar sus ingenieros un nuevo sistema?”, dijo el presidente de Analdex Javier Diaz.

La preocupación es que esto puede impactar a varios sectores de la economía. Una buena parte de las importaciones no son productos terminados, sino materias primas , insumos o maquinaria para industriales y otros empresarios colombianos que en algunos casos también son exportadores.

