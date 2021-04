Reforma tributaria pondrá en desventaja al productor colombiano ante importadores: PorkColombia

El presidente ejecutivo de PorkColombia, Jeffrey Fajardo, habló en Meridiano BLU de BLU Radio sobre la nueva reforma tributaria que entraría a discutir el congreso en los próximos días.

Afirmó que es preocupante si se tiene en cuenta que el presidente Iván Duque había dicho que no iba a tocar los alimentos de los colombianos.

“Estoy sorprendido porque en días anteriores escuchamos decir al presidente que no se iba a tocar los alimentos, pero en la propuesta del Gobierno vemos otra cosa”, insistió.

Fajardo precisó que, técnicamente, se están proponiendo una exclusión de alimentos que hoy están exentos, como el cerdo, el pollo, los huevos y otros elementos esenciales de la canasta familiar.

Si al consumidor final se le cobra un IVA final a cero, detrás de cámaras no va a ser cierto. Lo que va a pasar es que en la situación de exentos de IVA, los productores pueden recuperar los IVAS que pagan en la cadena productiva y por ende esos IVA que se recuperan no se trasladan vía costo al consumidor final DIJO

“Al pasar a excluidos esa recuperación no va a ser posible y por ende esos IVA no se van a trasladar vía costo al consumidor final, al pasar a excluidos la recuperación no será posible y por ende los IVA que se pagan a lo largo de la cadena se constituirán en costo de producción adicional”, indicó.

De acuerdo a Fajardo, esto generará un impacto grave que pondrá en desventaja a los productores de cerdo colombianos frente a los que traen la carne importada.

“Ambos bienes quedarían excluidos del IVA, los productores extranjeros no estarían gravados y eso sería la quiebra para ola porcicultura colombiana”, insistió

