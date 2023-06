Se empiezan a restablecer servicios de información de Cafam

Luego de que Cafam confirmara que sus sistemas de información habían sido víctimas de un ataque cibernético en horas de la tarde de este viernes, la entidad comunicó que poco a poco empiezan a restablecerse los servicios de información y plataformas digitales en donde reposan los datos de afiliados, empleados y tratamientos médicos.

Los servicios de salud como hospitalización, urgencias, cirugía, la realización de imágenes de baja complejidad ya se encuentran en funcionamiento, pero con demoras, así mismo como la dispensación de medicamentos en la cadena de droguerías.

Sin embargo, algunos usuarios afiliados a los diferentes centros médicos de Cafam salud, reportaron haber presentado obstáculos para ser atendidos.

“Vine en busca de un electrocardiograma y no me asignaron el examen porqué habían hackeado el sistema, me dijeron que volviera la otra semana” indicó Ana Barrero, afiliada a Cafam.

Otros afiliados si encontraron una alternativa a lo largo de la jornada, aunque con un tiempo de espera mayor al habitual, pues en las ventanillas aún no hay acceso a información detallada de los usuarios y tratamientos, pero los funcionarios han podido tramitar otro tipo de procedimientos más sencillos, manualmente.

“Los servicios están un poco lentos por la vaina de qué está caído el sistema entonces no pudimos sacarlos, los que íbamos a sacar exámenes esta semana no los pudimos sacar por la página, tocó volver a tomarnos los exámenes hoy y ahora esperar a que salga el resultado” Gabriel Álvarez, usuario afiliado a Cafam.

Mientras los usuarios piden a las instituciones y entidades que prestan servicios tan importantes como este, blindarse y tener a la mano una hoja de ruta para que no se vea afectada la atención, Cafam comunicó a sus afiliados que el trabajo todavía no ha terminado y que esperan en las próximas horas dar una solución definitiva.

