Se entregó rapero que confesó que “asesinó por amor” al novio de su expareja

Luego de siete días de haber matado al novio de su expareja sentimental, en el centro de Bucaramanga, se entregó a la Policía el rapero Yersey Tami, quien confesó el crimen del hombre a través de una canción que subió a su cuenta de YouTube.

En la letra de la canción, el artista confesó que asesinó por amor e ira porque la mujer, su expareja sentimental, ya no quisiera tener nada con él.

"Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene, mi familia me conspira, llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente y por rabia estaba cegado, otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, quería salir de ahí y que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así”, con estas palabras, el joven confesó el asesinato.

El joven que murió tenía 22 años y fue identificado como Iván Camilo Castellanos Rangel, recibió varios disparos mientras atendía su negocio de zapatos en el Centro Comercial Panamá.

Según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las cámaras de seguridad del centro comercial y de la calle registraron todo el recorrido del hombre que cometió el crimen, y ya estaba lista la orden de captura contra Yersey Tami.

La novia del joven asesinado dijo, en diálogo con BLU Radio que no perdonaría al rapero por asesinar a su nuevo amor.

“Si él (Tami) quería matar a alguien me lo hubiera hecho a mí, no a él. O sea, él (Camilo Castellanos) no tenía la culpa de nada. Nosotros estábamos haciendo todo bien”, dijo la joven entre lágrimas.