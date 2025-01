Se mantiene asistencia de embajador colombiano en Caracas en posesión de Maduro

Desde que se conoció la noticia de la detención de María Corina Machado , el canciller Luis Gilberto Murillo convocó una reunión con su equipo técnico para evaluar la situación. Esta discusión duró más de tres horas, y la principal conclusión fue que todo, por ahora, se mantiene; es decir, el embajador Milton Rengifo estará este viernes, 10 de enero, en el acto de posesión de Nicolás Maduro, como lo había ordenado el presidente Petro.

La Cancillería sigue atenta a la situación, aunque desde diferentes sectores el llamado ha sido a que el país retire su decisión.

“Colombia ha decidido enviar un embajador a la posesión de Nicolás Maduro, pero ¿con esta situación cambia el panorama? Naturalmente que cambia el panorama. Si esa información se comprueba y se sabe que hay una acción por parte del gobierno venezolano contra Corina Machado, tengo la impresión de que el señor Maduro se está echando la soga al cuello. Creo que es un error en la culminación de una serie de errores que han ocurrido en todo este proceso. Tendrá a toda la comunidad internacional en su contra, e incluso los países que lo han apoyado, como Rusia, China, etc., no pueden estar conformes y tranquilos con ese hecho. Eso me parece un error tremendo por parte de Maduro”, dijo el excanciller Julio Londoño.

“El presidente de Colombia, el presidente Lula da Silva de Brasil y el presidente de México tienen una gran responsabilidad por lo que está sucediendo, porque ellos le dieron largas a este régimen. Sabían, desde el 28 de julio, que se estaban robando una elección, sabían que jamás estuvieron las actas, pero la actitud condescendiente y complaciente de ellos nos hace corresponsables de lo que está empezando a suceder en Venezuela”, agregó la excanciller Marta Lucía Ramírez.