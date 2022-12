Se mantienen las sesiones virtuales en la Cámara de Representantes

Con el contagio de Carlos Cuenca, ascendió a siete el número de representantes contagiados con COVID- 19, por lo que el actual presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, anunció que continuarán las sesiones de manera virtual hasta que haya una clara disminución de contagios en el país, en especial de Bogotá.

“Porque no vamos a colocar en riesgo ni la salud ni la vida de los parlamentarios, tampoco la de los funcionarios. Entendemos que Bogotá no ha alcanzado el pico de la pandemia, que no se ha empezado a planar la curva y que existen unos focos de contagio muy altos y unas posibilidades que ponen en riesgo la vida”, señaló Blanco.

Publicidad

Le puede interesar: Primeras condenas por la ‘narcofinca’ del exembajador Fernando Sanclemente

“Quisiéramos llegar progresivamente en la presencialidad, cuando la autoridad nacional y distrital de salud pública así lo determine para no poner en riesgo la salud y la vida de ninguno de los compañeros”, añadió.

El primer caso de coronavirus en la Cámara de Representantes fue el congresista José Luis Correa.

Publicidad