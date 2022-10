Se perderán los $120 mil millones del crédito del Banco Agrario a Navelena: Robledo

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo insistió en que el fiscal general Néstor Humberto Martínez debe declararse impedido en el proceso que adelanta el ente investigador contra Odebrecth.

Robledo aseguró que existe una relación entre Martínez y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, unos de los principales accionistas del Grupo Aval y Corficolombiana, firmas relacionadas con Navelena, empresa que recibió un préstamos de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario.

El senador insiste en que no necesariamente hay un hecho de corrupción, sino que es el deber de Martínez, como funcionario público, aclarar su relación con esa empresa y apartarse de la investigación.

“Él y sus familiares tienen gran cercanía con Corficolombiana y el Grupo Aval y por eso debe declararse impedido”, señaló.

Sobre la declaración que rindió ante la Fiscalía, Édgar Ignacio Velasco Montoya, coordinador de crédito empresarial y encargado del análisis del crédito solicitado por Navelena en septiembre de 2015 al Banco Agrario de Colombia, Robledo aseguró que es una estrategia de Martínez para limpiar su imagen en este proceso.

Robledo aseguró que desde la Fiscalía se está filtrando la información para que sea replicada y así poder seguir en medio de la investigación que se adelanta en el ente acusador.

“Hasta cuándo se van a seguir filtrando las pruebas del proceso desde la Fiscalía”, dijo Robledo.

El senador aseguró que espera que no se pierdan esos 120 mil millones de pesos que le prestaron a Navelena y que aspira a que no se haya configurado una sociedad para quedarse con esos dineros que le pertenecen a la nación.

“Me temo que los 120 mil millones de pesos se van a terminar perdiendo y no me sorprendería que aquí estuviéramos ante una conspiración criminal para robarle a un banco del Estado los recursos, ojalá no sea así, pero no nos han demostrado lo contrario”, dijo Robledo.