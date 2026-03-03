Se puso en marcha el primer tren de carga en el corredor Dorada–Chiriguaná

La reactivación del transporte férreo en Colombia dio un paso clave con el inicio oficial de la operación comercial del proyecto APP La Dorada – Chiriguaná. La Concesión Línea Férrea Central puso en circulación su primer tren de carga en el corredor que conecta Ciénaga, Chiriguaná y La Dorada, un eje estratégico para la logística nacional.

El primer movimiento comercial movilizó 2.414 toneladas de carga en operación bidireccional. En el trayecto inicial se transportaron 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel, mientras que en el recorrido de regreso el tren llevó 1.224 toneladas de refrescos y bebidas.

corredor Dorada–Chiriguaná

El tren atraviesa más de 20 municipios en su recorrido, lo que no solo fortalece la conectividad regional, sino que también dinamiza economías locales. Más de 40 personas participan en cada operación, muchas provenientes del área de influencia del proyecto, involucradas en labores de cargue, coordinación, tránsito y descargue, lo que representa generación de empleo y fortalecimiento de capacidades técnicas en el territorio.

Este inicio comercial también consolida un modelo de transporte multimodal, al articular el modo férreo con el transporte carretero y portuario. La integración permite reducir costos logísticos, mejorar tiempos de entrega y ofrecer soluciones más competitivas para los generadores de carga en sectores industriales y de consumo masivo.



corredor Dorada–Chiriguaná

“Estamos muy complacidos de iniciar esta operación comercial con un tren de 35 plataformas, capacidad de 1.190 toneladas y un esquema operativo que nos permite cumplir itinerarios y atender requerimientos de clientes de diferentes sectores. Esto es el resultado de un trabajo técnico y operativo sostenido que hoy habilita al corredor para prestar servicio de manera formal”, señaló Germán de la Torre, gerente de la Concesión Línea Férrea Central.

Con esta puesta en marcha, la Concesión Línea Férrea Central avanza en la recuperación del modo férreo como alternativa estratégica para el país. El reto ahora será mantener la continuidad del servicio, ampliar volúmenes de carga y consolidar el corredor como un eje estructural para la competitividad regional y nacional.