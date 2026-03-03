En vivo
Nación

Se puso en marcha el primer tren de carga en el corredor Dorada–Chiriguaná

La Concesión Línea Férrea Central, encargada del proyecto, señaló que en total fueron movilizados 2.414 toneladas de carga.

Foto:Concesión Línea Férrea Central
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

