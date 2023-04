Se voló médico forense condenado por abuso sexual en Villavicencio

El médico forense que fue condenado por un abuso sexual contra una mujer en Villavicencio , se encuentra prófugo de la justicia, luego de ser condenado, en última instancia, por un Tribunal Superior de la capital del Meta.

El 15 de febrero de 2017 la víctima llegó a las instalaciones de Medicina Legal en Villavicencio tras sufrir un abuso sexual. La Fiscalía le había ordenado una valoración forense, en medio de los trámites normales de este tipo de casos.

Allí fue atendida por el médico Johan Arnobi Salgado, quien según la joven que para la época de los hechos tenía 13 años de edad, aprovechó la situación y también la abusó sexualmente.

Aunque la víctima llegó al lugar en compañía de su madre, el médico la hizo salir del consultorio y, estando a solas con la menor, inició, según la joven, con tocamientos indebidos hasta accederla sexualmente.

Por estos hechos, ese mismo año, el CTI de la Fiscalía capturó al forense y lo llevó ante la justicia, sin embargo, años después, un juzgado de Villavicencio lo dejó libre y, de paso, lo declaró inocente, lo que le permitió al médico seguir trabajando en Medicina Legal en Villavicencio.

La decisión fue apelada por la Fiscalía y la víctima, y en última instancia, el Tribunal Superior de Villavicencio revocó su libertad, ordenando la recaptura del médico y condenándolo a 22 años de prisión.

Blu Radio habló en exclusiva con la víctima, quien además de contar la aberrante historia, exige justicia, pues ahora su agresor se encuentra prófugo de la justicia.

“Me tocaba todo mi cuerpo, eso fue algo muy feo, yo me sentía muy incómoda, yo le preguntaba si ya iba a terminar, pero él me decía que no, luego me hizo acostar en una camilla y empezó a tocarme, me tocaba la vagina, al rededor, me introducía los dedos y me preguntaba si sentía placer o qué sentía”, narró la mujer.

Según pudo establecer Blu Radio, Johan Arnobi Salgado asistió a su lugar de trabajo hasta el pasado jueves, y luego de conocer el fallo del Tribunal, desapareció, por lo que las autoridades esperan poder ubicarlo y así cumplir con la condena que ordenó la justicia en Villavicencio.

