Secretario de Gobierno advirtió que tuviéramos cuidado: periodista retenida por Policía

Mery Granados, periodista de El Heraldo, habló con BLU Radio y contó los detalles de la situación que vivieron cuando fueron retenidos por la Policía de Barranquilla en medio del cubrimiento de una manifestación de estudiantes de la Universidad del Atlántico y entidades privadas.

Lea también: Periodistas retenidos en manifestación aseguran que sí estaban identificados

Publicidad

“Nosotros estábamos documentando la marcha de los estudiantes. Estuve dos horas cubriendo la manifestación, de hecho, antes de que ocurriera la situación, recibí una llamada de una persona que me dijo que me estaba observando, que me cuidara”, comentó.

“Luego, cuando las personas del Esmad tenían a algunos estudiantes, empezamos a hacer nuestras fotografías y ahí comienzan a quitarnos del lugar. Ahí la situación se puso más compleja (…) Todo el tiempo sabían que éramos periodistas”, añadió.

Llamada preventiva del secretario de gobierno

“Un funcionario público me llamó (…). Era del Gobierno local, fue el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, me dijo que me estaba viendo por las cámaras que cuidaban lo que sucedía”, afirmó.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

“También me dijo que tuviera mucho cuidado”, resaltó.

Publicidad



Agresión a la prensa

“Acá en Barranquilla han atacado a los periodistas de Caracol, RCN, entonces, por seguridad, uno en algún momento no porta el carnet porque puede ser atropellado por otra persona, pero si no tenemos la identificación, también es un problema porque te golpean”, dijo.

Escuche aquí la entrevista completa en Noticias de la Mañana.

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.

Publicidad