Sector esmeraldero rechaza versiones que los vincula con magnicidio de Miguel Uribe

La Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia (Fedesmeraldas) rechazó de manera categórica las versiones que circulan e intentan vincular a miembros del sector esmeraldero con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La agremiación señaló que tales afirmaciones carecen de sustento y provienen de un comunicado apócrifo, sin autoría verificable ni respaldo de fuentes legítimas, al cual de manera irresponsable se le ha otorgado credibilidad.

En un pronunciamiento público, Fedesmeraldas pidió contrastar y verificar los datos antes de difundirlos, para evitar daños al buen nombre y la reputación de un sector estratégico para el país. “No se puede estigmatizar sin pruebas a quienes trabajan de manera honesta en esta cadena de valor”, manifestó la organización.

Asimismo, la federación advirtió que las acusaciones sin fundamento no solo constituyen un acto de estigmatización injustificada, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los hombres y mujeres que hacen parte del sector. “Hemos hecho de la industria esmeraldera un orgullo de Colombia, por eso rechazamos categóricamente los señalamientos que buscan afectar nuestra legitimidad”, reiteró el comunicado.

Entre pañuelos blancos y lágrimas: así fue la salida del cuerpo de Miguel Uribe Turbay del Congreso Foto: AFP

El gremio destacó que la industria esmeraldera colombiana goza de reconocimiento internacional como ejemplo de formalización, transparencia y resiliencia, y que está conformada por mineros, artesanos, joyeros, comercializadores y exportadores que generan ingresos legítimos para sus familias y para la Nación. De acuerdo con Fedesmeraldas, esta labor ha permitido mejorar de manera sustancial la calidad de vida en las zonas productoras y ha posicionado a Colombia en el mundo por la calidad de sus piedras preciosas.

Finalmente, Fedesmeraldas instó a las autoridades competentes a esclarecer el origen de estas versiones y a identificar a los verdaderos responsables materiales e intelectuales del magnicidio del senador Uribe. Al mismo tiempo, anunció que acudirá a todas las herramientas legales para defender su buen nombre y reafirmó su compromiso con la verdad, la legalidad y la construcción de un país en paz.