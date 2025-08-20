Fiscalía prepara nueva imputación a procesados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Continúan las pesquisas y las decisiones al interior de la Fiscalía General de la Nación en las investigaciones que se adelantan por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en medio de un ataque sicarial el pasado sábado 7 de junio en el parque el Golfito en Modelia, Bogotá.

En ese sentido, el ente acusador está preparando nuevas imputaciones en contra de personas capturadas por el crimen del precandidato presidencial, fuentes al interior de la Fiscalía le señalaron a este medio que los nuevos delitos tendrían incidencia internacional.

Hace unos días, la Fiscalía General de la Nación confirmó que tras la muerte el pasado 11 de agosto del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente a los 4 capturados por el magnicidio, pasando de homicidio en grado de tentativa a agravado.

Por estos hechos ya van 6 personas judicializadas, entre ellos, Elder José Arteaga, alias El Costeño procesado por el magnicidio de Miguel Uribe quien según la Fiscalía, coordinó acciones antes y después del atentado el 7 de junio, como la cabeza al mando que conectó con los demás implicados para que se llevara a cabo este hecho en el occidente de Bogotá.