Fiscalía no tiene indicios de participación del ELN en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Dos meses después del atentado que cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación no contempla la hipótesis de que ELN haya sido el autor intelectual del crimen, pese a que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro planteó públicamente esa posibilidad.

La información fue confirmada por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, con Néstor Morales. De acuerdo con el periodista, la Fiscalía en este momento no contempla la hipótesis de que el ELN haya sido el articulador o el responsable de ordenar el atentado contra el senador y que, hasta ahora, no hay ningún indicio que apunte hacia el comando central de esa guerrilla.

El candidato presidencial Miguel Uribe murió dos meses después de recibir un disparo en la cabeza en un evento de campaña, anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025, cuando el ataque reavivó los temores de un regreso al pasado violento de la nación. AFP

Ospina explicó que el ente investigador mantiene dos líneas de investigación vigentes. La primera apunta a la Segunda Marquetalia, presuntamente a través de alias ‘El Zarco Aldinver’.

La segunda —y de mayor peso actualmente— responsabiliza a las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco'. Según la Fiscalía,‘El Costeño, señalado de articular el atentado, habría sido escolta de la esposa de ‘Mordisco’ y envió a varios de los implicados a zonas bajo control de ese grupo, como Montañita y Belén de los Andaquíes, en Caquetá.

Alias 'Gabriela', implicada en atentado contra Miguel Uribe Turbay Foto suministrada

El periodista también reveló que, debido a la normatividad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el joven de 15 años autor material de los disparos contra Uribe Turbay, no podrá ser condenado por homicidio agravado, ya que aceptó cargos por tentativa de homicidio antes de la muerte de la víctima. Su audiencia de lectura de sentencia está fijada para el 27 de agosto, y la sanción máxima será de ocho años, por lo que quedaría en libertad a los 23 años sin antecedentes penales.

“Ese es el argumento —explicó Ospina—: como también son víctimas, los menores que infringen la ley no son tratados igual que los adultos que los instrumentalizan para cometer homicidios”.

Miguel Uribe y el sicario que lo atacó. Foto: redes sociales

En cuanto a los demás procesados, la Fiscalía imputó homicidio agravado a cuatro de los seis capturados: alias ‘El Costeño’, alias ‘Gabriela’, alias ‘El Herman’o y alias ‘El Veneco’ (este último será formalmente imputado en las próximas horas, una vez cuente con abogado).

Lo afirmado por la Fiscalía contrasta con lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien un día antes, en la Escuela de Cadetes General Santander, sostuvo que era “probable” que el ELN hubiera ordenado el crimen “por dinero”, aunque aclaró que no podía afirmarlo y que la verdad deberá establecerla la investigación.

