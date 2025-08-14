“Tengo muchas preguntas que es mejor no contestarlas”: hermana de Miguel Uribe

María Carolina Hoyos, la recién nombrada directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, emerge con una fortaleza y una visión inquebrantables. Tras el reciente fallecimiento de su hermano, Miguel Uribe, y habiendo experimentado la pérdida de su madre anteriormente, Hoyos compartió en Mañanas Blu, su conmovedora perspectiva sobre cómo el dolor puede ser un catalizador para un compromiso aún mayor con el servicio y la construcción de un país más justo.

Hoyos no solo abordó el impacto de su pérdida, sino que también detalló los ambiciosos planes de la Fundación Solidaridad por Colombia, incluyendo la celebración de los 50 años de la icónica Caminata de la Solidaridad, un evento que se perfila como un homenaje a la vida y al legado de servicio.

María Carolina Hoyos Foto: AFP

Hoyos se refirió a la reciente pérdida de su hermano: "Triste, pero también agradecida con Dios de haber tenido eh estos años la oportunidad de eh disfrutar la compañía de mi hermano y de su amor," expresó. La inesperada partida de Miguel Uribe ha dejado un vacío inmenso, planteando preguntas existenciales a las que, paradójicamente, no busca respuesta.

"Tengo muchas preguntas que estoy segura, lo mejor es ni siquiera contestármelas, sino pegarme a Dios," afirmó, añadiendo: "No estoy dispuesta a pelear con él. Sé que existe y bueno, voy a en humildad, con tranquilidad, voy a a ver lo positivo de de lo que me queda, de lo que en lo que estoy, eh trabajar, traducir mis lágrimas".

Galán declara 3 días de duelo en Bogotá por muerte de Miguel Uribe: "Que sea tiempo de reflexión" Foto: Facebook de Miguel Uribe

La misión de la Fundación Solidaridad por Colombia

Desde hace ocho años, María Carolina Hoyos ha encontrado su propósito y felicidad en la Fundación Solidaridad por Colombia, una institución donde puede "traducir" su "capacidad de servicio en becas a la universidad".

Este compromiso se ha mantenido firme incluso durante los difíciles momentos de la enfermedad de su hermano. "Cuando volví a trabajar, volví a mientras que pues Miguel saliera de la clínica dije, 'Bueno, mi vida tiene que seguir y e ir a la casa de nuestros beneficiarios y anunciarles la beca, la universidad con la cual van a poder ser eh profesionales y cumplir un gran sueño eh gracias a la fundación. Eso me hace absolutamente feliz'," relató.

Publicidad

María Carolina Hoyos ve este esfuerzo como una forma de honrar a su abuela, Nidia, y de mantener un compromiso inquebrantable con el país y sus beneficiarios. La Caminata de la Solidaridad no es solo un evento; es una manifestación tangible de cómo la unión y el apoyo pueden transformar realidades, sembrando esperanza y construyendo un futuro más equitativo para las generaciones venideras.

Con cada paso, cada donación y cada gota de esfuerzo, la fundación y sus aliados continúan demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la solidaridad es una luz que ilumina el camino hacia un mejor mañana para Colombia.

Escuche aquí la entrevista: