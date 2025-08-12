Carrera de la solidaridad 2025, la caminata para transformar vidas y honrar a Nydia Quintero Turbay

La Fundación Solidaridad por Colombia se prepara para una edición histórica de su emblemática Caminata de la Solidaridad, un evento para transformar vidas y honrar un legado. Precisamente, este año se transforma en una propuesta multidimensional que incluirá Feria, Festival y Carrera.

Este evento no es solo una celebración, sino una poderosa herramienta para cumplir la misión de la Fundación Solidaridad por Colombia, transformar vidas, brindar oportunidades y construir un país más solidario e incluyente.



Edición 2025

El evento se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto de 2025 y busca no solo celebrar, sino también impulsar el invaluable legado de su fundadora, Doña Nydia Quintero Turbay de Balcázar.

Este año se marca una transformación integral del evento, rindiendo homenaje a Nydia Quintero Turbay (1931–2025), pionera de la caminata desde 1979. Con esta evolución, la fundación busca conectar con nuevas generaciones y expandir su impacto social, que anualmente beneficia a miles de colombianos a través de programas enfocados en educación, nutrición, generación de ingresos, fortalecimiento familiar y voluntariado.



Tres días de solidaridad y celebración

Por primera vez, el evento se extiende a tres días, ofreciendo diversas formas de participación y apoyo.



Festival de la Solidaridad

Una fiesta para el alma el sábado 16 de agosto en el Estadio El Campín de Bogotá. Este evento celebra los 50 años de trabajo de la Fundación por Colombia y rinde un emotivo homenaje a Doña Nydia Quintero Turbay, visionaria que enseñó el poder de servir y transformar vidas.

La entrada es gratuita, pero requiere un registro previo en la página web www.caminatadelasolidaridad.com y para reclamar las boletas será en la carrera 11 # 94 – 02, Fundación Solidaridad por Colombia.

La apertura de puertas será desde las 12:00 del mediodía y el evento inicia desde las 2:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche.

El escenario vibrará con la música de Pipe Bueno, Miguel Bueno, Martina la Peligrosa, Nico Hernández, Hombres a la Plancha, La 33, Pasabordo, Subcantante, Fer Ariza, Ivanna y Ayitii.



Sobre la carrera de la Solidaridad, corre por un propósito

Será el domingo 17 de agosto y también tendrá lugar en el Estadio El Campín. Cada inscripción se traduce directamente en apoyo para la niñez, brindando alimentación, educación y apoyo psicosocial.

Distancias y precios

3K (familiar): Desde 7 años, sin cronometraje. Costo: $70.000.

Horario de calentamiento: 7:00 de la mañana - Horario de salida: 8:00 am.

5K (recreativo): Con chip y cronometraje. Costo: $100.000.

Horario de calentamiento: 7:00 a 8:00 de la mañana. - Horario de salida: 9:15 de la mañana.

10K (competitivo): Con chip y cronometraje. Costo: $130.000.

Horario de calentamiento: 7:00 a 8:00 de la mañana. - Horario de salida: 9:00 de la mañana.



¿Qué incluye la inscripción?

La inscripción incluye: camiseta oficial, tula ecológica, número de corredor, medalla, certificado digital, chip (para 5K y 10K), puntos de hidratación, asistencia médica y fruta.

Entrega de kits: Los participantes podrán reclamar sus kits en la puerta 40 del Estadio El Campín los días viernes 15 de agosto (8:00 de la mañana a 7:00 de la noche), sábado 16 de agosto (10:00 de la mañana a 7:00 de la noche) y domingo 17 de agosto (7:00 de la mañana)

