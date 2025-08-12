Mindefensa no descarta participación del ELN en magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer quién está detrás del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Según explicó, se está analizando la posible relación de distintas estructuras criminales que delinquen en el país, en particular aquellas que obtienen sus recursos del narcotráfico.

En sus declaraciones, el funcionario indicó que no se descarta la participación del ELN, aunque aclaró que por el momento no existe una confirmación de su responsabilidad. “No hay que descartar cualquier actor criminal”, puntualizó, dejando claro que la hipótesis sobre el ELN es solo una de varias que están siendo evaluadas por los organismos de inteligencia e investigación.

Sánchez informó que, como parte de los avances en el caso, se han capturado a seis personas que habrían participado de forma directa en la ejecución del crimen. Destacó que estas detenciones se realizaron en un tiempo récord, como resultado de un trabajo coordinado entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación.

El ministro reiteró que la instrucción del presidente Gustavo Petro es avanzar con rigurosidad en la investigación y que las conclusiones finales serán dadas a conocer una vez se cierre el proceso judicial. Hasta entonces, insistió, no se puede confirmar la autoría intelectual del homicidio.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la Nación, dentro de las hipótesis que actualmente se investigan por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, no se encuentra contemplada la participación del ELN. Por ahora las líneas de investigación se concentran en otras estructuras criminales, con base en la información y las pruebas recopiladas hasta el momento.