Autoridades llevarán a responsables de magnicidio de Miguel Uribe ante la justicia: MinDefensa

Tras la confirmación de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la madrugada de este lunes 11 de agosto, las autoridades nacionales reiteraron su compromiso de llevar a la justicia a todos los implicados en el atentado perpetrado contra el dirigente político el pasado 7 de junio en Bogotá.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó su rechazo al crimen y envió un mensaje de condolencia a la familia.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, líder comprometido con Colombia y defensor incansable de la democracia, víctima del atentado perpetrado el pasado 7 de junio. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todos los colombianos que hoy sienten este doloroso vacío”, expresó.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, líder comprometido con Colombia y defensor incansable de la democracia, víctima del atentado perpetrado el pasado 7 de junio.



Expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todos los… pic.twitter.com/M34GQLL0JK — Mindefensa (@mindefensa) August 11, 2025

Sánchez subrayó que el Gobierno no descansará hasta que los responsables enfrenten a la justicia: “Reafirmamos el compromiso de nuestras instituciones de llevar ante la justicia a los responsables de este cobarde ataque".

"No descansaremos hasta encontrarlos y desmantelar por completo a quienes atentan contra la vida, la libertad y la institucionalidad de nuestra nación. Colombia no se doblegará ante la violencia. La memoria de Miguel Uribe Turbay nos inspira a redoblar esfuerzos por construir un país digno, seguro y en paz”, agregó.

Por su parte, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional, declaró “luto nacional” por el fallecimiento del senador.

Publicidad

“En nombre de los 186.000 policías de la patria nos unimos al sentimiento de solidaridad que embarga a la familia del senador Miguel Uribe. En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia. Nuestras oraciones están con su señora esposa y sus hijos. ¡Paz en su tumba!”, afirmó.

¡𝐋𝐔𝐓𝐎 𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋! En nombre de los 186.000 policías de la patria nos unimos al sentimiento de solidaridad que embarga a la familia del senador @MiguelUribeT.



En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los… — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 11, 2025

Cabe recordar que el atentado contra Uribe Turbay ocurrió en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, mientras lideraba un acto de campaña. Recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda, lo que derivó en más de dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Según la Fiscalía, seis personas han sido capturadas en relación con el caso, incluido un menor de 15 años señalado como autor material y detenido en flagrancia con el arma usada.

Publicidad

Entre los procesados se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, identificado como presunto coordinador del ataque. Un joven de 17 años, vinculado a la planeación, escapó de un centro del ICBF a finales de julio.