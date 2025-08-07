La razón de emboscada de ELN contra alias 'Zarco Aldinever': nuevos detalles de muerte del cabecilla

El cuerpo de alias ‘Zarco Aldinever’, uno de los hombres más temidos de la Segunda Marquetalia, quedó reducido tras la violenta emboscada con explosivos en Elorza, estado Apure, Venezuela.

Información obtenida en exclusiva por Blu Radio a través de fuentes en territorio venezolano confirma que el disidente fue asesinado junto con alias ‘Einer’ y dos criminales más en un ataque con explosivos atribuido a alias ‘Pablito’, comandante del ELN.

‘Zarco Aldinever’ era considerado el segundo al mando de la Segunda Marquetalia y presunto cerebro del atentado frustrado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Su muerte no fue un enfrentamiento, sino una ejecución premeditada, teniendo en cuenta que fue convocado a una reunión con ‘Pablito’ para supuestamente coordinar acciones conjuntas; sin embargo, cayó en una trampa mortal.

Alias 'Zarco Aldinever' Foto: Suministrada

El detonante: cargamento de droga perdido

La tensión entre el ELN y la Segunda Marquetalia habría llegado a un punto de no retorno después de la incautación de 4.5 toneladas de droga en la región de la Orinoquía, alucinógeno que pertenecía al ELN.

La versión que circula entre estructuras criminales y que manejan fuentes en Venezuela indica que alias ‘Pablito’ culpó a la Segunda Marquetalia de haber alertado sobre el cargamento. Como represalia, citó a ‘Zarco Aldinever’ y lo asesinó en medio de la emboscada con explosivos.

Fuentes aseguran que el cuerpo del disidente quedó reducido por los explosivos utilizados en el ataque, en lo que parece ser un mensaje directo a la Segunda Marquetalia. Junto a ‘Zarco’ también habría muerto alias ‘Einer’, otro mando medio importante dentro de esa organización criminal.

De acuerdo con información obtenida por Blu Radio, el ELN, en alianza con el Clan del Golfo, busca controlar la frontera entre Colombia y Venezuela, y ve a la Segunda Marquetalia como un obstáculo que debe ser eliminado. La muerte de ‘Zarco Aldinever’, según se pudo establecer, es apenas el primer paso en esa escalada de violencia que se aproxima.

Mientras tanto, la Segunda Marquetalia se fortalece en Vichada, desplazándose hacia el suroriente colombiano ante la presión de sus antiguos aliados. En Puerto Inírida, Guainía, ya se reportan los primeros asesinatos de miembros de esta disidencia, lo que confirma que el conflicto se está trasladando a nuevas zonas de confrontación.

En El Táchira, otra región clave del corredor fronterizo, las autoridades venezolanas han endurecido algunos controles, pero el ELN mantiene el dominio territorial, delinquiendo como “un ejército narco fuera de control”, con poder armado, redes de tráfico y alianzas criminales de alto nivel.

La guerra entre el ELN y la Segunda Marquetalia ya no es un rumor. Fuentes consultadas por Blu Radio en Venezuela advierten que se avecina un enfrentamiento abierto, con asesinatos selectivos, traiciones internas y una lucha sin tregua por el negocio del narcotráfico y el control de corredores estratégicos, algo que incluso el presidente Gustavo Petro confirmó a través de redes sociales.

“El ELN ha entrado en guerra con la Segunda Marquetalia y su conflicto se extiende hasta el interior de Venezuela donde ya han asesinado personas. La guerra entre estos grupos armados es por control territorial y el control territorial es por economías ilícitas”, escribió el presidente Gustavo Petro.