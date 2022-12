Sector textil y confecciones se une al paro nacional

La Cámara de Confección y Afines anunció que el sector textil, que tiene más de 70.000 empresas formales en el país, apoyará las marchas y se unirá al paro nacional que cumple tres semanas en Colombia.

El gremio de los textileros tiene tres reclamos para el gobierno del presidente Iván Duque: el privilegio de empleos en Asia y África para el sector textil, la no promoción de fabricantes nacionales y en especial los aranceles que se cobran a quienes importan ropa y textiles de china.

Publicidad

Le puede interesar: Estancado diáloho entre gobierno y promotores del paro que no presentaron peticiones.

Jorge Duque, miembro de junta de la Cámara, le explicó a BLU Radio que su gremio se une al paro nacional porque, según él, el Gobierno ha incumplido en algunos procesos.

"El gobierno ha incumplido en cinco procesos básicos con los que había comprometido con el sector textil y confecciones. El presidente no nos recibe, no nos escucha. Los ministros nos invitan a reuniones donde nos dan informes, pero no escuchan realmente las necesidades del sector. Es un gobierno que no se ha dado cuenta que es el mayor generador de empleo en el sector, pero es el más barato del mundo”, aseguró.

La Cámara de Confecciones y Afines tiene más de 1'.600 empleados, de 70.000 empresas del sector.

Publicidad