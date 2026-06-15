Secuestro masivo en Buenaventura: Fuerzas Militares rescatan a ocho personas

Las Fuerzas Militares informaron sobre el rescate de ocho personas que habían sido privadas de la libertad en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, en un hecho que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de seguridad que enfrenta esta estratégica zona del Pacífico colombiano.

De acuerdo con el reporte oficial, entre las personas rescatadas se encontraba un menor de edad. La operación fue desarrollada por tropas del Gaula Militar de Buenaventura, que actuaron tras recibir información suministrada por la ciudadanía a través de la Línea 147.

Según detalló la institución militar, la alerta permitió activar de manera inmediata los protocolos de reacción y desplegar labores de verificación e inteligencia en el sector de Limones, donde se habría producido la retención de las víctimas. La información recopilada condujo a los uniformados hasta el lugar donde presuntamente permanecían las personas afectadas.

Las Fuerzas Militares señalaron que, durante la intervención, los responsables abandonaron el sitio al advertir la presencia de la Fuerza Pública, circunstancia que facilitó la recuperación de las víctimas sin que se reportaran mayores novedades durante el procedimiento.



El caso ha generado atención debido al número de personas involucradas y al contexto de seguridad que atraviesa Buenaventura, una de las regiones que históricamente ha enfrentado la presencia de estructuras ilegales que disputan el control de actividades ilícitas y corredores estratégicos.

En el informe preliminar, las autoridades indicaron que detrás del hecho estarían cinco integrantes del grupo delincuencial organizado conocido como Los Shottas. De acuerdo con las hipótesis iniciales de la investigación, la acción habría sido ejecutada bajo las órdenes de alias Nando.

Las primeras indagaciones apuntan a que el objetivo de los responsables estaría relacionado con la embarcación en la que se movilizaban las víctimas. Según la información revelada por las Fuerzas Militares, existía la sospecha de que la lancha contaba con un doble fondo que podría ser utilizado para el transporte de sustancias ilícitas, circunstancia que ahora forma parte de las verificaciones adelantadas por las autoridades competentes.

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Tras el rescate, las operaciones militares continuaron en diferentes puntos de la zona con el propósito de ubicar a los responsables y avanzar en la recopilación de elementos que permitan esclarecer completamente lo ocurrido. Las autoridades también trabajan en la identificación de las circunstancias que rodearon el caso y en la determinación de las responsabilidades correspondientes.

El episodio se registra en un escenario marcado por la presencia de organizaciones ilegales que operan en Buenaventura. Entre ellas figura Los Shottas, estructura que durante los últimos años ha sido señalada por las autoridades como uno de los principales actores de la violencia urbana en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano.

Esta organización mantiene una disputa con Los Espartanos, otro grupo que tiene influencia en distintos sectores de la ciudad. Aunque en varias oportunidades se han anunciado acercamientos y acuerdos para reducir las confrontaciones, las tensiones han persistido y continúan generando preocupación entre las autoridades y la población.

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Mientras avanzan las investigaciones sobre este secuestro masivo en Buenaventura, las Fuerzas Militares mantienen presencia operativa en el área y reiteran el llamado a la comunidad para suministrar información que contribuya a la ubicación de los responsables y al fortalecimiento de las acciones de seguridad en la región.