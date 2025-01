Señalado asesino de fotógrafo en Huila tenía supuesto pacto diabólico con muñeco de trapo

En un trabajo de investigación que se extendió por más de ocho meses, funcionarios de la Sijín capturaron en el municipio de Pitalito a Kevin Orlando Arias Forero, alias ‘Kevin’, quien era buscado por el asesinato del fotógrafo Jeison Fernando Díaz Fierro y de Leonardo Santos Jiménez, hechos ocurridos en el mes de abril de 2024 en Huila .

Según información oficial, alias ‘Kevin’ habría confesado a los uniformados que había hecho un pacto con un muñeco de trapo conocido como el ‘duende diabólico’, al que le rezaba todos los días para evitar ser capturado por las autoridades.

“Se logró la captura de Kevin Orlando Arias Forero, de 23 años de edad. Fue un trabajo investigativo que duró ocho meses. Nos llamó poderosamente la atención que, dentro de los elementos encontrados a esta persona en el momento de su captura, se hallaron varios elementos de santería que, según su relato, usaba supuestamente para evitar su inminente captura por parte de la policía”, dijo el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante de la Policía en el Huila.

Duende diabólico. Foto: Policía Nacional.

Curiosamente, el capturado, al ser consultado por uno de los investigadores de la policía, le respondió que había hecho un pacto con un muñeco de trapo conocido como el duende diabólico; “Es el duende diabólico que me protegía, me caí porque esta mañana no le recé”, aseguró alias ‘Kevin’, señalado de homicidio.

Durante el procedimiento de captura, según el reporte de la Policía, alias ‘Kevin’ intentó huir arrollando a uno de los uniformados. Además, le incautaron un arma de fuego con cinco cartuchos, un teléfono celular y una motocicleta.

El capturado, de 23 años, registra once anotaciones judiciales en el SPOA de la Fiscalía y deberá responder por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas, hurto calificado y fuga de presos.