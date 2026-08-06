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Sería un retroceso de nuestra política exterior: Mauricio Jaramillo por salida de Ruta de la Seda

Para el viceministro saliente, alejarse de este acuerdo significaría menores posibilidades de exportación y la pérdida de acompañamiento en proyectos clave.

Viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería Mauricio Jaramillo.
Viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería Mauricio Jaramillo.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

El saliente viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, habló en Recap Blu este jueves y expresó su profunda preocupación ante las versiones que sugieren un posible retiro de Colombia de la iniciativa de la Franja y la Ruta (Ruta de la Seda), un acuerdo de cooperación firmado hace poco más de un año con la República Popular China.

Jaramillo fue enfático al señalar que, de concretarse, esta decisión representaría un golpe crítico para los intereses nacionales:

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"Si eventualmente esto ocurre, sería uno de los retrocesos más grandes de nuestra política exterior en los últimos años", afirmó Jaramillo, quien también aclaró que la Ruta de la Seda no es un tratado de libre comercio.

Le puede interesar: Ruta de la Seda incluye capítulo especial para cooperación en salud

"Es un marco de profundización de la relación" que abarca áreas como cultura, agricultura, infraestructura e inversiones.

Destacó especialmente el papel de China en la agenda de sostenibilidad, afirmando que "China es el país del mundo que más invierte en energía renovable y eso para Colombia es muy importante por la transición energética".

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Para el viceministro saliente, alejarse de este acuerdo significaría menores posibilidades de exportación y la pérdida de acompañamiento en proyectos clave.

"Lo que vamos a perder con China no lo vamos a recuperar con ningún tercer estado", advirtió, subrayando que China ya es el segundo o tercer socio comercial de Colombia y el primero para 14 de los 33 países de la región.

Soberanía frente a Washington

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Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la denuncia de supuestas presiones por parte de Estados Unidos para que el nuevo gobierno reconsidere sus vínculos con el gigante asiático.

Jaramillo calificó esta situación como una violación a la dignidad nacional:

"Que un país le diga a un tercero: 'Usted tiene que cortar relaciones, usted tiene que retroceder en su relación con un tercero', eso va en contra de nuestra dignidad y de nuestra soberanía".

El funcionario argumentó que supeditar las decisiones comerciales a las prioridades de Washington sería inconstitucional.

"No puede ser que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos sea el que le ponga al Ministerio de Comercio, Turismo e Industria de Colombia sus prioridades", sentenció, agregando que actuar bajo ese "chantaje" es "traicionar la Constitución".

Escuche la entrevista:

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