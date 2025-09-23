Ruta de la Seda incluye capítulo especial para cooperación en salud

Blu Radio revela nuevos detalles del Plan de Cooperación que subió a Colombia en la Ruta de la Seda. El documento es la sombrilla que ha motivado la firma de una docena de memorandos de entendimiento entre autoridades colombianas y chinas.

Una de las cosas de las que poco se había hablado es del apartado de salud. En ese apartado se establece que Colombia y China "discutirán priorizar la cooperación en áreas como infraestructura de salud pública, atención primaria de salud, promoción de salud, prevención de enfermedades, control de enfermedades no transmisibles, cobertura universal de salud, transferencia de tecnología, investigación en la producción de vacunas y medicinas, fortalecimiento de la soberanía sanitaria y de las cadenas de suministro para garantizar precios justos y responder a emergencias de salud pública".

Presidente Gustavo Petro y Xi Jiping, presidente de China, firmaron Ruta de la Seda. Foto: AFP

Otra cosa que se menciona en el documento con mucho detalle es la posibilidad de cooperar en infraestructura. Se habla explícitamente de "programas de carreteras secundarias y terciarias son prioritarios, así como los relacionados con la conectividad digital, carreteras, ferrocarriles, puentes, aviación civil, puertos y transición energética justa".

Cada proyecto dentro de esta Ruta de la Seda tendrá que quedar en un inventario para que Colombia y China puedan evaluar el avance del "plan de cooperación".



Además, se está abriendo la puerta a que cada país aliente a sus sistemas financieros a proporcionar apoyo financiero para promover esta cooperación. Una frase llamativa teniendo en cuenta que la economía china está prácticamente estatizada.

Los métodos de financiamiento de los proyectos, el punto por el que más se critica a la Ruta de la Seda, tiene un capítulo específico del plan de cooperación. Las herramientas incluyen toda clase de posibilidades, desde una simple asistencia técnica o donación hasta "promover la cooperación entre capital público y privado, así como brindar inversión y apoyo financiero".

Específicamente, el documento aborda la posibilidad de establecer cooperación industrial y tecnológica en fases de desarrollo y consolidación de productos en las empresas.