Ruta de la Seda: empresa china fija la mira en la vía Estanquillo – Popayán

Colombia se adhirió a la Franja y la Ruta en mayo de este año, tras una visita del presidente Gustavo Petro a China. La idea de esta iniciativa es acceder a inversiones en materia de infraestructura, apertura comercial, educación, cultura y otros sectores.

China extiende su presencia, poder y negocios en el mundo, mientras los países adquieren facilidades para materializar proyectos. Según el acuerdo firmado, ministerios y entidades como ProColombia tienen que trabajar por acercarse desde cada sector a Pekín.

Andrés Castellanos, gerente de exportaciones de ProColombia, conoce lo acordado en el marco de la Franja y la Ruta y, en conversación con Blu Radio, se refirió a los productos que Colombia va a exportar en el marco de esta iniciativa.

“La carne, otros derivados del café, proyectos de chocolatería y derivados del cacao, el aguacate, la lima Tahití, la moda y el textil de confección en la que ya se está trabajando para tener una estrategia exitosa. Es alta moda de diseñadores, no son productos masivos, sino de alto valor de colecciones. Finalmente, las joyas”, dijo.

En 2024, las exportaciones no minero-energéticas de Colombia a China sumaron 463 millones de dólares, con un aumento del 5,2 % frente a 2023. China se consolidó como el principal destino en Asia para este tipo de exportaciones nacionales. Los sectores más destacados fueron café, frutas y carnes bovinas, además de otros productos como telecomunicaciones y sonido, madera, aceites y grasas, y derivados del café.

También está sobre la mesa la creación de una ruta aérea directa entre Bogotá y Pekín o Shanghái. Las conversaciones con autoridades del país asiático ya se están dando. Y, a propósito de la construcción del metro de Bogotá por parte de dos empresas chinas, desde ProColombia ya se trabaja en atraer inversiones para otros proyectos ferroviarios.

“En especial, hay una empresa interesada en invertir en una alianza público-privada en el proyecto vial Estanquillo–Popayán, y otro par de empresas también muy interesadas en el desarrollo de infraestructura ferroviaria. Principalmente, en el centro del país es donde están los proyectos iniciales”.

Desde Kunming, en China, durante el foro organizado por People’s Daily sobre la Franja y la Ruta, el viceministro de Transporte de China, Li Yang, se refirió a la intención de expandir sus inversiones en países del sur, como ocurrió en Perú.

“El pasado 14 de noviembre, el presidente Xi Jinping visitó Perú y, junto con la presidenta peruana, Dina Boluarte, asistieron a la ceremonia de inauguración del puerto de Shanghái. Desde entonces, se ha abierto un importante canal transoceánico, terrestre y marítimo entre China y América Latina. En 23 días se puede llegar hacia la otra parte. Se ha conectado más estrechamente China y América Latina”, dijo.

La Ruta de la Seda cumple 12 años de haber comenzado y, hasta ahora, 21 países latinoamericanos hacen parte.