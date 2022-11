Si alguien mereció título de quinto Beatle fue él: McCartney sobre G. Martin

"Tengo maravillosos recuerdos de este gran hombre que siempre estarán conmigo. Fue un auténtico caballero y como un segundo padre para mí", escribió McCartney en un texto difundido en su página web. (Lea también: Falleció George Martin, el ‘quinto beatle’ )

"Guió la carrera de The Beatles con tal destreza y buen humor que se convirtió en un auténtico amigo para mí y mi familia. Si alguien mereció el título de 'quinto Beatles' fue él", añadió.

Martin murió el martes a los 90 años. Produjo todos los discos de los Beatles salvo uno, y a él se le atribuyen varias ideas que hicieron distintivo el sonido de la banda de Liverpool.

La noticia de su muerte fue comunicada por el otro miembro vivo del grupo, el baterista Ringo Starr.

McCartney recordó uno de los grandes aportes de Martin a la historia del grupo, el cuarteto de cuerdas en "Yesterday", un recurso probablemente insólito en 1965 que hizo escuela y que ayudó a convertir la canción en una de las más famosas de la historia.

"Es difícil elegir mis recuerdos favoritos de mi tiempo con George, hay muchos, pero uno que me viene siempre a la mente es cuando traje 'Yesterday' a unas sesión de grabación y los muchachos de la banda sugirieron que la cantara solo acompañado de una guitarra".

"George Martin me dijo, 'Paul, tengo la idea de poner un cuarteto de cuerdas en la canción'. Le respondí, 'oh, no, George, somos una banda de rock and roll y no creo que sea una buena idea".

"Cuando grabamos el cuarteto de cuerdas en los estudios de Abbey Road, fue tan emocionante comprobar que su idea era tan correcta, que fui explicándoselo a todo el mundo durante semanas".

Martin siguió produciendo trabajos de McCartney tras la separación del grupo, entre ellos la exitosa canción "Live And Let Die", que sirvió de banda sonora a una película de James Bond.