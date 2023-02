“Si cometen hostilidad contra la población, deben ser perseguidos”: Petro a grupos en cese

Después de encabezar un Puesto de Mando Unificado en el municipio de Yarumal, Antioquia, el presidente Gustavo Petro hizo un balance del cese al fuego con diferentes organizaciones. Reconoció equivocaciones en ese concepto y advirtió que los grupos que cometan hostilidades contra la población deben ser perseguidos.

“Grupo que cometa hostilidades contra la población civil, grupo que debe ser perseguido, porque dentro del cese al fuego debe estar el cese de hostilidades contra la población. Grupo que esté traqueteando, grupo que debe ser perseguido porque ¿quién dijo que nosotros aceptamos el traqueteo?”, advirtió el mandatario.

Y agregó: “No puede aceptarse un cese al fuego con un grupo de estos si no lleva explícito el cese de hostilidades con la población. Que no haya masacre, que no haya muerte de líderes sociales, desplazamientos".

Adicionalmente, el presidente reconoció que se debe comprobar la voluntad de paz de los grupos armados.

“Si dentro de esas agrupaciones hay voluntad de paz, que no lo sabemos, de antemano no lo sabemos, puede haber un cálculo premeditado para usar la paz como un mecanismo de acumulación de los negocios. Eso puede estar sobre la mesa, con lo cual no va a haber una paz dialogada, sino acción del Estado contra esa agrupación”, señaló.

Admitió, además, una equivocación en el término del cese al fuego porque no se “está ante la lucha de dos ejércitos por el poder”. Por eso señaló que, en el presente, ese cese tiene que ver con un concepto que incluya el respeto por la población.

Finalmente, el mandatario anunció que el próximo 15 de febrero será presentada la ley de acogimiento a la justicia para los grupos que no tienen carácter político y que tendrán que negociar con la justicia.

