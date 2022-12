Si Ejército se opusiera a masacre de El Aro, hubiera ido a ayudar: sobreviviente

Didia Giraldo, una de las sobrevivientes de la masacre de El Aro en ese municipio de Ituango, departamento de Antioquia, cometida el 22 de octubre de 1997, contó a El Radar de BLU Radio apartes del hecho que aún sacude a Colombia y tiene en el ojo de las autoridades judiciales al gobernador de entonces, Álvaro Uribe.

Giraldo, quien tenía 10 años cuando el grupo paramilitar llegó a la vereda y acabó con la vida de 15 campesinos, dijo que recuerda que eran unos 150 ilegales que llegaron al pueblo y los tuvieron retenidos por cinco días.

La mujer lamentó que aunque fueron cerca de 120 horas de toma paramilitar, nunca llegaron las Fuerzas Militares del Estado colombiano a retomar el poder.

“Un helicóptero asentó dos veces en el pueblo pero antes era a apoyarlos a ellos, el helicóptero daba vueltas encima del pueblito y muchos contentos pensando que venía a salvarnos pero antes venía como apoyarlos a ellos”, contó Giraldo.

Incluso, dijo que esa falta de ayuda de los agentes del Estado demostraría que estuvieron de acuerdo con la toma paramilitar del corregimiento.

“Si ellos (el Ejército) no hubieran estado de acuerdo, hubieran venido a prestarnos alguna ayuda a ver cómo salíamos de la situación en la que estábamos”, agregó.

Según la sobreviviente, era un helicóptero negro y cargaba cajas de municiones pero no tenía identificación de ser de la Policía, el Ejército o la Gobernación de Álvaro Uribe, tal como se ha mencionado en varias ocasiones durante la investigación.

“El pretexto que tenían era que tenían que acabar con El Aro porque todos éramos guerrilleros, que la orden era esa e incluso torturaron al señor de la tienda del pueblito por ser cabecilla de la guerrilla”, comentó.

¿Cómo está El Aro ahora?

Didia Giraldo dijo que el corregimiento cada vez está peor, pues el Estado los tiene abandonados.

Hoy en día El Aro está prácticamente acabado, abandonado por el Estado, desde hace pocos días hay presencia del Ejército pero no nos ha servido de nada. De vez en cuando vienen y nos visitan y que los disculpemos pero no hay ninguna mejoría. Hoy en día no se ven sino casas vacías, casas todavía quemadas que no las volvieron a reconstruir o se cayeron, totalmente acabado el pueblito.