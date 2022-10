Si Electricaribe no mejora tiene que irse de la región: gobernador de Bolívar

“Esta empresa si no mejora tiene que irse de nuestra región, no podemos ser competitivos, no podemos hablar de lucha frontal contra la pobreza y unos gobiernos que hagan feliz a la comunidad con una empresa de este tipo”, enfatizó el gobernador. (Lea también: Autoridades del Caribe definen temática que presentarán al Presidente Santos ).

Según Trubay, el ultimátum de 60 días que le dio el presidente Juan Manuel Santos a Electricaribe para que mejore el servicio, podría servir.

“No soportamos un minuto más a esta empresa si no toma acciones, si no piensa en el ciudadano del Caribe, si no entiende que necesitamos una empresa en sintonía con la región y los grandes retos, esa empresa o mejora o se va”, enfatizó. (Lea también: Electricaribe deberá pagar millonaria multa por fallas en el servicio ).

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, coincidió en que Electricaribe debe irse de la región si no cumple el ultimátum del Gobierno Nacional.

“Entramos en un círculo vicioso que tenemos que romper: la gente no paga porque el servicio no es bueno, el servicio no es bueno porque no hay mantenimiento y no hay mantenimiento porque la gente no paga”, explicó. (Lea también: Por mal servicio, queman sede de Electricaribe en Magangué, Bolívar ).

Por tal motivo, hizo un llamado a hacer un proceso ordenado en el que mejore la empresa que entrega la energía en todo el Caribe.

El presidente Juan Manuel Santos anunció en Barranquilla un plan para darle solución a los problemas que se presentan con los suministros de energía eléctrica y de gas en el Caribe.

La iniciativa comprende un documento Conpes, el impulso al Plan 5 Caribe, el nombramiento de un gerente para el mismo y la capitalización de Electricaribe, empresa que distribuye la energía, señaló un comunicado de la Presidencia.

Además, se nombrará un gerente y una comisión que hará seguimiento cada 15 días y "así ir mejorando el desempeño a la mayor brevedad posible", sostuvo Santos.

Igualmente dijo que habrá un documento Conpes para establecer la importancia estratégica para las inversiones del Plan 5 Caribe, que a su vez permita facilitar los trámites y decisiones.

Santos dijo que se buscará un mecanismo para capitalizar una deuda que tienen cerca de 400.000 usuarios de la Costa Caribe con Electricaribe a la que se le exigió capitalizarse para poder hacer las inversiones lo más rápido posible.

En cuanto al suministro de gas, Santos dijo que el consumo se ha incrementado por el fenómeno climático de el Niño y subrayó la necesidad de aprovechar el potencial en este sector energético.

Por último, pidió aprovechar el potencial del departamento de La Guajira para la explotación de las energías renovables, como la eólica y la solar.