Si mis palabras ofendieron a madres de Soacha, les pido perdón: Uribe

La Corte Suprema de Justicia dio un ultimátum al senador Uribe para que el próximo 19 de mayo concilie con las madres de los falsos positivos de Soacha, luego de que el expresidente no se presentara una vez más a la audiencia que estaba programada para este viernes. Las madres aseguraron que el incumplimiento del expresidente es un irrespeto.



Dicho proceso se originó por un trino del 25 de junio de 2015 en el que el senador Uribe señaló que se reunió con las madres de jóvenes víctimas de ‘falsos positivos’ de Soacha, en una discusión en que ellas le habrían indicado que los jóvenes estaban relacionados con actividades delincuenciales.



Ante esto el senador emitió este sábado un comunicado en el cual asegura que siempre ha asistido a las audiencias convocadas por la Corte y reiteró el mensaje de su abogado:



"Si mis palabras ofendieron a las madres (de Soacha), les pido perdón”.



Aseguró que las madres que lo denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, y que, aunque sus palabras no se referían a ellas, también les pide perdón.



“En el mensaje de Twitter repetí lo que dije como presidente, que corresponde a lo que escuché en dicha reunión. He sido muy claro que esos asesinatos, como asesinato alguno, no tienen justificación, y que debe haber la más severa sanción", concluyó el expresidente.



