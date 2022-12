Si no aceptan recomendación sobre Petro, enviaremos a Corte Interamericana: CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado las recomendaciones para el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.



La conclusión de Petro es que las recomendaciones de la CIDH significan que no está inhabilitado para ser candidato.



El presidente de la Comisión, Francisco José Eguiguren, habló con Blu Radio y explicó los detalles de la decisión.

Recordó que en 2013 la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Petro, cuando la Procuraduría lo destituyó del cargo de alcalde de Bogotá y lo inhabilitaba por 20 años.



Las medidas dispusieron que Petro era un funcionario elegido por el voto popular y que no correspondía aplicar la sanción hasta que se diera la decisión de fondo.



“Ahora el caso llegó al informe de fondo, donde la CIDH llega a una decisión que comunica al Estado y le da un plazo para que en ese lapso manifieste si va a cumplir las recomendaciones y vencido ese plazo, si la CIDH no recibe una respuesta del Estado o recibe manifestación de que no va a cumplir la recomendación, la CIDH decide si lo envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o si decide simplemente su publicación”, manifestó.



En ese caso, el pasado 7 de noviembre fue notificado el Estado y ahora se espera la respuesta del Gobierno colombiano.



El presidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren, también respondió a los comentarios del exprocurador Alejandro Ordóñez, autor de la inhabilidad contra Gustavo Petro, quien dijo que era una decisión política.

3. ¿Quiénes componen la CIDH?: Miembros de la izquierda internacional en busca de recursos para financiarse. Ellos pretenden cambiar nuestra Procuraduría en beneficio de @petrogustavo. — Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) November 8, 2017

Eguiguren explicó que es normal que las decisiones de la CIDH incomoden a algunos.

“Las cosas que uno escucha, la tarea de la CIDH es un poco incómoda. La Comisión es autónoma, pero su tarea es difícil, es una tarea incómoda y cuando tomamos una decisión en cualquier país, muchas veces hay sensibilidades políticas y lo comprendemos”, finalizó.

