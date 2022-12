Si no estamos en paro deberían dejar que trabajemos: conductores de carga liviana

El director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga Liviana dijo que el paro no trae resultados positivos como se ha evidenciado en protestas pasadas.



El gremio que representa cerca de 250 mil camioneros hizo un llamado a los transportadores en paro para levantar la inmovilización, ya que también perjudican los intereses del sector transportador.



“El grupo de la carga liviana no está en paro, jamás fuimos llamados a esa convocatoria, y evidentemente nuestros intereses no compaginan con las peticiones concretas que hace la dignidad de la Cruzada Camionera. Respetamos su lucha, respetamos todas sus pretensiones, pero no nos involucren”, afirmó Jaime Moreno, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga Liviana.



Moreno aseguró que el paro no trae resultados positivos como se ha evidenciado en protestas pasadas y que su trabajo ha sido perturbado por actos vandálicos.



“Si nosotros no estamos en paro por razones que ustedes mejor que nadie conocen, no deberían impedir que nosotros trabajemos”, afirmó refiriéndose a los líderes de la Cruzada Nacional Camionera.

