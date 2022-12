Si revolución es lo que Maduro representa, sí ganó la contrarrevolución: Ramos

Ramos Allup, a quien muchos ven como el reemplazo de Diosdado Cabello en la presidencia de la Asamblea Nacional, aseguró que, tal como lo dijo presidente Nicolás Maduro al conocer la derrota del chavismo, sí ganó la contrarrevolución. (Lea también: Con sus 110 diputados ¿qué puede hacer la oposición en Venezuela? ).

