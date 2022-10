Si yo pudiera, destituiría al director de Restitución en Córdoba: SuperNotariado

En entrevista con Blu Radio, Torres había asegurado que no se trata de un proceso de restitución sino de pertenencia, por lo que en el fondo se trataría de un eufemismo. (Lea también: Atentan contra líder de restitución de tierras en San Juan de Nepomuceno ).



Incluso, el director de Restitución de Tierras de ese departamento aseguró que quien lo había denunciado es el abogado José Luis Giraldo, a quien calificó como un “agente de oficio del paramilitarismo”.



Ahora, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, aseguró en Mañanas BLU que sí es evidente que hay un conflicto de intereses en el director de Restitución de Tierras de Córdoba.



“Él está tratando de apoderarse de una tierra y eso no le queda bien a ningún director de Restitución, lo mínimo que debió haber hecho era declararse impedido. Totalmente (estaría incurso en un conflicto de intereses), si yo fuese funcionario y me llegara cualquier situación, por lo menos por escrito debí notificarlo”, enfatizó el superintendente de Notariado y Registro.



“Si fuera funcionario mío yo lo estaría destituyendo inmediatamente, me parece muy grave que una persona que maneja todo el tema de restitución en un departamento como Córdoba esté pidiendo restituir tierras a favor de él en un proceso que me parece salido del contexto”, añadió.



Por su parte, el abogado José Luis Giraldo, que fue acusado por Torres de ser “agente de oficio del paramilitarismo”, dijo que es evidente que hay varios casos de falsas víctimas y falsas denuncias en el proceso de restitución de Córdoba.