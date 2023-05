"Siento miedo, las disidencias dicen no descansarán hasta matarme": alcalde de Cartagena del Chairá

Edilberto Molina, alcalde del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá , aseguró en Meridiano Blu que siente temor por su vida debido a amenazas que ha recibido por parte de las disidencias de las Farc.

"Las disidencias han dicho que no descansan hasta asesinarme. (Por eso) he solicitado en muchas ocasiones aumento del esquema de seguridad", aseguró el mandatario local, quien agregó que desde hace cinco meses está "pidiendo cambio de vehículo" del esquema de protección y, hasta el momento, no ha recibido respuesta alguna.

"Entonces uno siente que está solo y no hay apoyo. Pareciera que la vida de un alcalde o una vida no tiene ningún valor", continuó el mandatario, quien afirmó, además, que "en este momento no hay solución a corto plazo" a la situación de orden público que atraviesa esa zona del país.

"Se encuentra muy compleja la situación de orden público. Hoy el municipio amaneció con panfletos y vallas invitando a la población a que ingrese a sus filas, aparecieron cerca de un colegio, estamos preocupados por la situación que se está presentando en Cartagena del Chairá", relató angustiado.

Según detalló también el mandatario Edilberto Molina, la situación viene presentándose, especialmente, en los últimos meses, donde "el tema de extorsiones ha crecido mucho" llegando incluso a que los comerciantes deban ceder a las extorsiones.

"Quiero hacerle un llamado al presidente porque yo, como mandatario, siento miedo. Sí queremos una paz total, pero siento más miedo que nunca; la situación de orden público está muy difícil, pido al presidente que nos ayude y no nos deje matar", dijo Molina, quien debido a las intimidaciones que ha recibido no se encuentra gobernando desde su municipio.

Además, el mandatario señaló que su municipio no es el único que está viviendo esa difícil situación de orden público, la cual también se está presentando en lugares como San Vicente del Caguán, La Montañita, Solano y Puerto Rico.

Finalmente, el alcalde Edilberto Molina aseguró que, en su percepción, "con el tema del cese al fuego, que han hecho que no se hagan las operaciones de antes, sí se ha visto afectado el tema de la seguridad, porque no hay mucha presencia de la fuerza pública y eso da pie para que los grupos al margen de la ley tengan más tranquilidad en el terreno".

